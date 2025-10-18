Alessandro Messina – La luce oltre la materia

Vibo Valentia – Sempre parlando del libro che lei cura personalmente inserendo vari artisti tra poeti, scultori e pittori, Dottoressa Demurtas ci parli, ci descrive un altro autore ? – Certamente, sappiate che c’è un momento, davanti a certe opere, in cui la materia smette di essere soltanto materia. Si trasforma in qualcosa di altro. Si fa simbolo, memoria, visione. Succede quando la luce trapassa il metallo e lo rende trasparente, quando la pietra si piega docile sotto la mano di chi la lavora con passione e rispetto. Succede, ad esempio, davanti a una scultura di Alessandro Messina.

Di dove è questo artista – è un artista emergente di origini siciliane, a soli 21 anni fa danzare la sua anima nell’arte. Messina non si limita a creare: plasma, evoca, reinventa. Le sue opere nascono da una tensione profonda tra passato e presente, tra classicismo e tecnologia, tra fragilità e forza. È in questo spazio sospeso, carico di possibilità, che prende forma la sua poetica visiva. In lui c’è un richiamo all’antichità – in particolare all’estetica della Grecia classica – ed è evidente. Ma non si tratta di citazione nostalgica: Messina rilegge quei modelli con occhi nuovi, restituendo al mito una contemporaneità disarmante. Il suo è un linguaggio che attinge alla storia per parlarci dell’oggi, con uno sguardo che è insieme colto e visionario.

Cosa scolpisce in particolare, su un corpo solido ben preciso, tipo marmo oppure altri elementi – Ama sperimentare, afferma la Demurtas, e quindi utilizza ferro, lamiera, pietra: ogni materiale è per lui un universo da esplorare. Con lamine di ferro levigate e modulate crea corpi e volti composti da sottili lamelle che sembrano sospese nel vuoto, leggere come veli, forti come architetture. La luce gioca un ruolo fondamentale: penetra tra i vuoti, danza sulle superfici, rende le opere vive, vibranti, quasi immateriali. Opere che sembrano smaterializzarsi sotto lo sguardo, come visioni pronte a svanire. Eppure restano lì, ferme, a raccontare qualcosa di noi. C’è un incantesimo in questi lavori. Una grazia silenziosa che si accompagna a una forza visiva sorprendente. Ogni scultura è un equilibrio perfetto tra tecnica e intuizione, forma e senso. Nulla è lasciato al caso.

Ha già partecipato a mostre o concorsi ? – Certo; Tra le recenti mostre che lo hanno visto protagonista ricordiamo la mostra Mithos a Palazzo Bellini (Firenze) ed è grazie a questo evento che la sottoscritta è venuta a sapere di lui; Palazzo Bellini apre le porte ad un giovane artista di talento, qui la possibilità di esporre la sua scultura lavorata in ferro dal titolo “Nike”. Un’ opera emblematica la sua Nike. Un’opera che non celebra la vittoria, ma la mette in discussione. Messina ci ricorda che nella guerra non ci sono vincitori: la vittoria, in fondo, è una chimera. E la sua Nike, frammentata, quasi incompleta, sembra volerci dire che anche la bellezza può essere spezzata, ma mai del tutto distrutta. Si ricompone, si rialza, trova una nuova forma. È un messaggio forte, urgente, universale.

Quindi lavora il metallo, lo predilige? – Non credo ; accanto al metallo, il Messina ha intrapreso un nuovo percorso, e cioè, ha intrapreso la lavorazione della pietra. Qui, la sua ricerca si fa ancora più profonda. Come un antico scalpellino, l’artista incide, taglia, leviga. Ma lo fa con uno sguardo contemporaneo, con la sensibilità di chi sa ascoltare la voce silenziosa della materia. Nelle sue mani, la pietra perde la sua rigidità e diventa morbida, quasi organica. Si lascia modellare, come se volesse farsi raccontare.