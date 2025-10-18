Castaldo al Comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabra

di Paolo Fedele *

Dal 20 ottobre, il Maresciallo Giuseppe Castaldo sarà il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabra, portando con sé la sua passione e la sua dedizione per il mare e per la comunità. Un calabrese doc, originario di Gioia, che ha dedicato la sua vita al servizio della Patria e alla tutela della vita umana.

La sua carriera è un esempio di coraggio e di sacrificio, di impegno e di passione. Ha affrontato le sfide più difficili, ha visto la sofferenza e la disperazione, ma non ha mai perso la sua umanità e la sua compassione. Ha lavorato con dedizione e passione per salvare vite umane, per proteggere l’ambiente e per difendere il patrimonio ittico.

Ma il Comandante Castaldo non si è limitato a questo. Ha anche combattuto con forza contro l’abusivismo sul demanio marittimo, difendendo il nostro mare e le nostre coste dagli speculatori e dagli abusivi. Ha condotto operazioni coraggiose e decisive, che hanno fatto storia e hanno restituito dignità al nostro territorio.

Il suo impegno è stato riconosciuto da tutti, e la sua nomina a Comandante del porto di Bagnara è un giusto riconoscimento del suo eccezionale valore e della sua leadership. La Calabria ha bisogno di guide come la sua, che non abbiano paura di prendere posizione e di combattere per ciò che è giusto.

Auguri di cuore al Comandante Castaldo, per questo nuovo importante incarico. Un esempio di ciò che significa servire con passione e dedizione. L’Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabra sarà guidata con saggezza e lungimiranza.

* Riceviamo e pubblichiamo