Claudio Sensi: Se pensi che la sicurezza sia un costo, sei già fuori dal mercato

C’è un’illusione che continua a resistere nelle stanze delle aziende italiane: credere che la sicurezza sia un lusso, una spesa accessoria, un vincolo burocratico da ridurre al minimo. Nulla di più falso. La sicurezza non è un costo. È la condizione stessa per esistere nel mercato contemporaneo.

Claudio Sensi lo afferma con la forza di chi ha vissuto ogni aspetto della logistica, dall’autotrasporto alle normative ADR. Non parla da teorico, ma da imprenditore che ha toccato con mano incidenti, controlli, responsabilità dirette. “Ogni volta che un’azienda taglia sulla sicurezza, non sta risparmiando,” sottolinea. “Sta scavando la fossa alla propria credibilità.”

La verità è che il trasporto di merci pericolose non ammette scorciatoie. Gas, sostanze chimiche, materiali corrosivi o infiammabili: ogni carico è una potenziale mina vagante se gestito con leggerezza. Un singolo errore può trasformarsi in tragedia umana, ambientale ed economica. Eppure, la cultura dominante continua a trattare la sicurezza come una voce di bilancio da comprimere.

Qui sta la frattura concettuale. Il costo della sicurezza non si misura con la calcolatrice. Si misura con la reputazione, con la fiducia del cliente, con la sopravvivenza stessa dell’impresa. In un mondo in cui ogni notizia corre più veloce dei camion sulle autostrade, un incidente diventa immediatamente un marchio indelebile. E nessuna strategia di marketing può cancellarlo.

C’è un parallelismo inevitabile con la storia economica. Nel capitalismo industriale dell’Ottocento, gli imprenditori vedevano i lavoratori come risorse da sfruttare. Il prezzo da pagare furono scioperi, rivolte, norme stringenti. Oggi la lezione si ripete. Chi considera la sicurezza un fardello da eludere, prepara le condizioni di una crisi irreversibile.

E tu, lettore, sei davvero convinto che la tua azienda possa competere senza un sistema solido di prevenzione? Sei convinto che basti affidarsi al caso, alle assicurazioni, alle coperture legali? Il mercato punisce chi non sa vedere oltre il breve termine. E la punizione arriva in fretta.

Claudio Sensi, con il concetto di “Karma dell’Impresa”, ribalta la prospettiva. Ogni decisione ritorna, nel bene o nel male. Trascurare la sicurezza significa accettare che un giorno, forse troppo presto, quell’omissione si trasformi in danno economico o tragedia sociale. È una legge non scritta, ma più severa di qualsiasi regolamento.

La normativa ADR, spesso percepita come un ostacolo, è in realtà il linguaggio universale della responsabilità. Non è un insieme di articoli aridi, ma un codice che permette all’impresa di muoversi in uno scenario internazionale senza perdere credibilità. Chi la riduce a formalità non ha capito che la logistica è prima di tutto un patto di fiducia tra imprese, istituzioni e comunità.

Non è un caso che l’Europa abbia esteso l’obbligo di consulenti ADR anche agli speditori, e non più soltanto ai trasportatori. La filiera si è allungata, la responsabilità è condivisa. In questo scenario, pensare che la sicurezza sia un costo equivale a dichiararsi fuori dal gioco.

La metafora più chiara è quella dell’edificio. Si possono risparmiare soldi sulle fondamenta, certo. Ma prima o poi la struttura crolla. E quando crolla, non rovina solo chi l’ha costruita, ma anche chi ci vive dentro e chi ci passa accanto. Così accade alle imprese che sacrificano la sicurezza: trascinano con sé dipendenti, clienti, fornitori e comunità intere.

Il riferimento culturale è inevitabile. Platone, nel “Repubblica”, definiva giustizia il dare a ciascuno il suo. Applicato all’impresa, significa riconoscere che ai lavoratori spetta il diritto alla sicurezza, ai clienti quello alla fiducia, alla società quello alla protezione. Negare questo equilibrio non è solo immorale, è antieconomico.

Il lettore lo percepisce: il tempo delle scuse è finito. Non bastano audit annuali o corsi obbligatori. Serve una rivoluzione culturale che riporti la sicurezza al centro della strategia. Non come retorica, ma come atto quotidiano di responsabilità.

Alla fine resta un’immagine che non si dimentica. Un camion carico di sostanze pericolose percorre l’autostrada. Per molti automobilisti è solo un mezzo tra tanti. Per l’impresa che lo gestisce è la prova quotidiana della propria identità. Chi pensa che la sicurezza sia un costo, ha già perso. Chi la considera un valore, ha già vinto.

