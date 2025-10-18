Messaggio intimidatorio al sindaco di Jonadi Fabio Signoretta: la maggioranza esprime solidarietà

Un messaggio anonimo dal contenuto intimidatorio è stato recapitato nelle scorse ore al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, all’interno della sede comunale. Il plico è stato rinvenuto dallo stesso primo cittadino nella sua postazione di lavoro.

Fabio Signoretta, senza esitazioni, ha immediatamente presentato denuncia alle autorità competenti, dando così avvio alle indagini per risalire all’autore del gesto. L’episodio ha destato preoccupazione e sconcerto all’interno della comunità jonadese.

A poche ore dalla notizia, è giunta la solidarietà del gruppo consiliare di maggioranza “Per Jonadi”, che ha espresso vicinanza al sindaco e condanna per l’accaduto.

«Chi lavora con dedizione per la nostra comunità – hanno dichiarato i consiglieri – non si farà intimidire da gesti di questo tipo. Azioni come queste, volte a creare tensione o condizionare l’attività amministrativa, non avranno alcun effetto sul nostro impegno quotidiano».

Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’episodio.