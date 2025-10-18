Bergamotto di Reggio Calabria verso l’IGP: disciplinare pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il riconoscimento atteso da oltre quattro anni potrebbe diventare realtà entro novembre

Ad annunciarlo è l’agronomo Rosario Previtera, presidente del Comitato promotore del riconoscimento IGP per il Bergamotto di Reggio Calabria. Il 16 ottobre 2025, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato il Disciplinare di produzione che definisce le regole e i confini dei 51 comuni inclusi nell’area vocata.

I bergamotticoltori auspicano che non vengano presentate opposizioni entro i 30 giorni previsti per legge, ossia entro il 15 novembre, evitando così ulteriori ritardi nell’approvazione finale da parte della Commissione Europea. La filiera attende questo riconoscimento da più di quattro anni, simbolo della tradizione agricola e del patrimonio identitario della Calabria.

Con questo passo, il Bergamotto di Reggio Calabria IGP si avvicina a un traguardo storico, rafforzando la visibilità internazionale del prodotto e la tutela dei produttori locali.