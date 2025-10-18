Un gesto eroico: I Carabinieri Loreto La Paglia e Pietro Scalzone saranno premiati per aver salvato due giovani a Palmi

Non indossavano la divisa, ma il senso del dovere e la vocazione al servizio li hanno spinti a un gesto che ha sfiorato l’eroismo. Il brigadiere Loreto La Paglia e il vice brigadiere Pietro Scalzone, due Carabinieri liberi dal servizio, si sono tuffati tra le onde impetuose della Tonnara di Palmi per salvare due ragazze trascinate al largo da forti correnti marine. La più grande delle due, di 14 anni, era già priva di sensi, ma grazie alle manovre di rianimazione praticate sul posto, ha ripreso conoscenza. Oggi entrambe le giovani stanno bene, si sono riprese da quel grande spavento.

Era un caldo pomeriggio di luglio quando i due militari, presenti sulla spiaggia con le famiglie, hanno sentito le urla disperate dei bagnanti. Senza esitazione si sono lanciati in acqua, sfidando le correnti, e hanno riportato le ragazze a riva. Un gesto rapido e istintivo che ha evitato una tragedia e ridato speranza a una famiglia.

L’intervento ha ricevuto l’elogio pubblico del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che ha sottolineato come il loro comportamento rappresenti “la metafora più autentica del ruolo vitale delle Forze dell’Ordine, anche senza uniforme”.

Il coraggio di La Paglia e Scalzone sarà celebrato il 4 novembre, in occasione della Festa Nazionale delle Forze Armate: la premiazione di Pietro Scalzone avverrà nel paese della ragazza salvata, Terranova Salvo Minulio, mentre in serata a Palmi ci sarà una seconda premiazione per entrambi i Carabinieri.

Il loro gesto incarna perfettamente il motto dell’Arma, “Nei secoli fedele”, dimostrando che il senso del dovere e l’umanità vanno ben oltre l’orario di servizio. La loro azione silenziosa e coraggiosa rappresenta il volto autentico di un’Italia che non si tira indietro, pronta a proteggere la vita altrui con discrezione e determinazione.