Il dottor Domenico Praticò nominato socio onorario del Rotary Club di Melito Porto Salvo

di Pino Cinquegrana *

Un pomeriggio dedicato alla divulgazione medico-scientifica si è trasformato in un momento di riconoscimento e gratitudine per il dottor Domenico Praticò, protagonista di un incontro promosso dai Rotary Club reggini presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Durante l’evento, il dottor Praticò ha ricevuto la nomina a socio onorario del Rotary Club di Melito Porto Salvo, oltre a una targa commemorativa consegnata congiuntamente dai presidenti dei club presenti, in segno di stima e apprezzamento per il suo contributo alla ricerca e alla divulgazione scientifica.

«È stato un grande onore partecipare come protagonista di un pomeriggio stimolante per la divulgazione medico-scientifica — ha dichiarato Praticò —. A ciò si aggiunge la mia più profonda riconoscenza e sincera gratitudine al club di Melito Porto Salvo per avermi nominato socio onorario e a tutti i presidenti dei club per l’omaggio di una splendida targa come ricordo dell’evento. Ad maiora semper!».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra mondo accademico e realtà associative del territorio, volto a promuovere il dialogo tra ricerca, formazione e comunità.

* Giornalista, antropologo, docente, speaker di WGBB Radio New York