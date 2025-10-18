USIM lancia la Campagna Tesseramento 2026: “Insieme per crescere”

L’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) ha ufficialmente avviato la Campagna Tesseramento 2026, invitando tutti i militari della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ad unirsi per rinnovare la forza della comunità sindacale.

“Far parte di USIM significa credere in un sindacato che ascolta, tutela e rappresenta con serietà ogni singolo iscritto”, si legge nel comunicato della Segreteria Nazionale. L’organizzazione si impegna a essere protagonista di un percorso comune, dove ogni voce conta e ogni adesione contribuisce a costruire una rappresentanza libera, trasparente e realmente partecipata.

USIM nasce dalla persona: ogni collega che aderisce diventa parte attiva di un progetto volto a costruire insieme un futuro più giusto per i militari. Con il contributo di tutti, l’obiettivo è ampliare la comunità, dare maggiore forza alla rappresentanza e garantire che la voce dei militari della Marina e della Guardia Costiera sia sempre più ascoltata e rispettata.

“USIM non è solo un’organizzazione: è una squadra, una comunità, una famiglia professionale unita dal mare e dal senso del dovere”, conclude il messaggio con un invito alla partecipazione condivisa.