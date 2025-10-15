Tra tendenze e gusto personale, i gioielli da donna del 2025/26

Da sempre elemento di decorazione del corpo, ma anche di espressione di sé, i bijoux sono un modo per sottolineare credenze, valori, gusti personali e desideri. Non sempre la scelta è consapevole, ma non importa: ogni accessorio racconta qualcosa di chi lo indossa. E questo vale per i gioielli in argento da donna e i monili minimal, quelli ricchi di pietre preziose e quelli realizzati in materiali grezzi come legno, cuoio, pietre non lavorate. Tra tendenze e gusto personale si insinua il desiderio di esprimere sé stesse.

Le tendenze per i gioielli femminili 2025/26

Chi segue i trend di stagione, ha grande scelta sui gioielli femminili da abbinare ai look dell’autunno/inverno. In passerella e nelle foto dello street style, tendenze vecchie e nuove ricompaiono a impreziosire outfit curati e alla moda.

Minimalismo estremo A rappresentarlo è un gioiello su tutti: il choker. Semplice, rigido, minimalista, questo girocollo è spesso disadorno e incornicia il volto con i bagliori dell’oro e dell’argento. Nello stesso filone si insinuano anche i bracciali rigidi e gli anelli molto semplici, magari con un’iscrizione segreta. Una decorazione nascosta, solo per chi va oltre l’aspetto superficiale. Il ritorno dei gioielli in argento da donna Per alcuni anni è stato l’oro il protagonista delle passerelle, ma l’argento torna a farsi carico di promesse e di luccichii. Non solo è un materiale più understated e quindi in linea con il minimalismo di cui sopra, ma è anche estremamente semplice da abbinare a qualsiasi colore e materiale. Inoltre, è anallergico e non si rovina facilmente: perfetto per monili da indossare tutti i giorni. Perle e pietre colorate All’estremo opposto rispetto al minimalismo, si trova un decorativismo estremo, esagerato, carico di elementi e materiali diversi. È quello di chi ama farsi notare e raccontarsi con gli accessori. Perle e pietre colorate (non importa che siano preziose o fedeli riproduzioni) si abbinano tra loro in un eccesso che esalta soprattutto i look basici. Cascate di collane su un pullover nero o accumulo di bracciali su una camicia bianca dal taglio sartoriale. Gioielli in argento e non solo dal gusto retro’ C’è un desiderio insito in ogni stagione, quello di guardare con nostalgia a un periodo passato e mai vissuto. Nascono così gioielli che si ispirano ai decenni passati. Quest’anno grandi protagonisti sono gli orecchini a clip, che arrivano direttamente dagli anni ‘50 e ‘60, e le spille. Nelle collezioni in passerella ne sono stati presentati diversi, ma forse il modo più divertente di cavalcare questo trend è tuffarsi nel portagioie della mamma o della nonna. I charm in argento, sempre apprezzati Nonostante i nuovi trend della gioielleria e della bigiotteria femminile, non si arresta la passione per i charm in argento da donna. Ciondoli da applicare a collane, bracciali e anelli per raccontare qualcosa di sé. Sono simboli che rappresentano un luogo, una storia, un traguardo raggiunto, un legame spirituale, un amore perduto, una passione. Insomma, un veicolo di messaggi per dire al mondo cosa conta, davvero, per chi li indossa.

La vera rivoluzione: gioielli in argento da donna artigianali

Se c’è qualcosa che gli ultimi anni hanno davvero sottolineato, nel mondo della moda, è il desiderio di ritornare a un modello più lento e curato nella produzione di abbigliamento e accessori. Per questo l’ultima, immancabile tendenza di questa stagione è l’artigianalità. Rigettato il fast fashion, si torna ad acquistare con consapevolezza, con il desiderio non troppo celato di investire in oggetti e capi che durino nel tempo. Come i gioielli in argento artigianali, in cui si scoprono l’estro dell’artista e il piacere dell’unicità. Piccole differenze nella lavorazione dell’argento, nelle sfumature delle pietre, nella creazione di un dettaglio. Non ci sono due monili esattamente identici, e forse proprio in questo sta il piacere di acquistare questi gioielli unici.