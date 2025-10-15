Vibo – L’arte come specchio dell’anima e motore del cambiamento nel Volume “Artisti e Poeti del Terzo Millennio”

Vibo Valentia – il Volume “Artisti e Poeti del Terzo Millennio – Selezione Platinum”; la nuova visione dell’arte secondo la dottoressa Sonia Demurtas , ovvero un viaggio nell’anima dell’arte contemporanea tra pittura, poesia e riflessione sociale. La copertina è stata firmata dallo scultore reggino Francesco Logoteta . Abbiamo scelto per la presentazione la città metropolitana di Reggio Calabria. Un progetto editoriale che unisce talento, visione e passione per l’arte, Artisti e Poeti del Terzo Millennio – Selezione Platinum è il nuovo volume curato dalla critica d’arte Sonia Demurtas, protagonista riconosciuta della scena culturale contemporanea. Il libro raccoglie i lavori di autori selezionati tra i più promettenti e innovativi nel panorama artistico italiano, offrendo loro una prestigiosa vetrina che apre le porte a nuove opportunità professionali.

Gli artisti inclusi nella Selezione Platinum avranno infatti la possibilità di essere visionati da importanti gallerie d’arte e di partecipare come protagonisti (se selezionati) ai prossimi eventi curati dalla stessa Sonia Demurtas, in collaborazione con una importante Fondazione che si occupa di Arte, Moda ed eventi in location prestigiose. Un’occasione concreta per portare la propria arte al centro del dibattito culturale contemporaneo, Nazionale e Internazionale . Il volume, a colori, si presenta come una galleria viva e pulsante di stili, emozioni e percorsi interiori. La copertina, intensa e suggestiva, è opera dell’artista reggino Francesco Logoteta, noto per la sua capacità di fondere visione estetica e profondità simbolica.

L’arte come specchio dell’anima e motore del cambiamento .. Nel testo introduttivo, Sonia Demurtas offre una riflessione profonda sul ruolo dell’arte nel terzo millennio, definendola come un atto di rinascita, una forma di resistenza creativa contro l’omologazione e la velocità impersonale del nostro tempo. “Fare arte oggi – scrive Demurtas – significa guardare dentro se stessi, abbandonare i vecchi schemi per creare un linguaggio nuovo, in grado di interpretare le trasformazioni della società. L’artista è chiamato a essere guida spirituale e morale, artefice del cambiamento, l’arte e la poesia devono essere messaggeri di Pace.” In questo contesto, pittori e poeti diventano testimoni di un’esigenza profonda: quella di ritrovare il senso della vita attraverso l’arte. Le loro opere, cariche di umanità, emozione e introspezione, rappresentano un ponte tra l’individuo e la collettività, tra il presente e un futuro da ricostruire con sensibilità e speranza.

Versi, colori e visioni: l’identità plurale del libro ..Il catalogo raccoglie autori già affermati accanto a talenti emergenti, tutti uniti dalla consapevolezza che l’arte non è solo passione, ma anche impegno, ricerca e capacità di mettersi in discussione. Ogni opera, ogni poesia, è il frutto di un vissuto autentico che si trasforma in bellezza condivisa. “Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima ”, scriveva George Bernard Shaw: questa frase potrebbe sintetizzare il senso più profondo di un volume che celebra l’arte come introspezione, riflessione e rinascita.Tra i dipinti si incontrano paesaggi che evocano mondi perduti, volti che interrogano chi guarda, cromie che toccano l’invisibile. Nei versi, si coglie il desiderio di tornare bambini, di cantare la speranza, di preservare i sentimenti autentici che fanno dell’essere umano qualcosa di irripetibile.

Un evento atteso: la presentazione a Reggio Calabria, nella nuova galleria di Francesco Logoteta, un posto già conosciuto da Sonia Demurtas che aveva celebrato l’inaugurazione con la mostra di Logoteta, tagliando insieme il nastro inaugurale. Una nuova galleria d’arte, simbolo di rinascita culturale per il territorio. I dettagli saranno annunciati prossimamente, ma l’attesa è già alta tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Questa raccolta – come sottolinea la curatrice – rappresenta un intreccio di fiori colorati che si schiudono al sole, metafora della natura umana che si manifesta nei sentimenti di ogni giorno, nell’urgenza di raccontarsi, di essere ascoltati, di restare umani. Concludiamo con una frase: leggere per vivere. In un’epoca in cui i valori estetici, etici e morali sembrano smarriti, Artisti e Poeti del Terzo Millennio è un inno alla bellezza, alla libertà creativa, alla forza della cultura come strumento di rinascita personale e collettiva.