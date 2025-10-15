USIM inarrestabile: la crescita esponenziale del sindacato dei militari tra Calabria e Sicilia

di USIM *

In pochi mesi l’associazione conquista fiducia, partecipazione e consensi tra il personale della Marina e della Guardia Costiera.

Un tour all’insegna della partecipazione, del dialogo e dell’entusiasmo. Così si può descrivere l’ultima iniziativa dell’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM), che nei giorni scorsi ha fatto tappa in Calabria, registrando un grande successo di pubblico e di interesse, per poi proseguire in Sicilia, con un incontro particolarmente sentito a Messina.

Le riunioni calabresi, che si sono svolte tra Reggio Calabria, Vibo Valentia e Gioia Tauro, sono state presiedute dal Vice Segretario Generale e Capo Dipartimento Legislativo Paolo Fedele, insieme al Vice Segretario Generale e Capo Dipartimento Convenzioni Luca De Lio.

Due figure di spicco che, con competenza e passione, hanno guidato gli incontri, illustrando ai presenti i valori fondanti dell’organizzazione e le tante battaglie che USIM porta avanti per la tutela del personale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

In soli pochi mesi di attività, l’associazione sta crescendo in modo esponenziale, grazie al costante impegno dei propri dirigenti e alla fiducia di un numero sempre maggiore di militari che riconoscono in USIM un punto di riferimento serio, concreto e vicino alle esigenze reali del personale.

Il clima di partecipazione e confronto ha reso ogni tappa un momento di crescita e condivisione.

Gli interventi hanno toccato temi centrali per la vita lavorativa del personale militare: dal miglioramento delle condizioni di servizio, alla sicurezza, fino alla valorizzazione delle professionalità che ogni giorno garantiscono la presenza e l’efficienza dello Stato.

“Il nostro impegno è dare voce a chi finora non ne ha avuta – ha sottolineato Paolo Fedele –. La partecipazione e il sostegno che stiamo riscontrando ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta. USIM sta diventando sempre più la casa comune di chi crede nella rappresentanza sindacale come strumento di crescita e tutela collettiva.”

A sua volta, Luca De Lio ha evidenziato come “uno dei punti di maggior forza e rilievo di USIM siano i servizi offerti ai propri iscritti: un sistema strutturato e in continua espansione che accompagna concretamente il personale militare nelle diverse esigenze professionali e personali, garantendo assistenza, supporto e opportunità reali”.

Dopo il successo delle tappe calabresi, il viaggio di USIM è proseguito con entusiasmo a Messina, dove si è registrata un’ulteriore partecipazione e un forte spirito di coesione.

In questa occasione si sono uniti al gruppo dirigente anche il Vice Segretario Regionale Sicilia Alberto Scalzo, il Segretario Territoriale Messina Giovanni Caminiti e il Tesoriere Nazionale Salvatore Puzzolo, che hanno contribuito ad arricchire il dibattito e a rafforzare la presenza del sindacato sul territorio.

L’incontro siciliano ha rappresentato un momento importante di ascolto, confronto e progettualità, inserito nel più ampio percorso che USIM sta portando avanti in tutta Italia per diffondere la cultura della partecipazione sindacale all’interno delle Forze Armate.

Un cammino che guarda al futuro con determinazione, per garantire diritti, dignità e rappresentanza a tutti coloro che ogni giorno servono il Paese.

Il tour calabro-siciliano si è dunque concluso con un bilancio più che positivo, testimoniando una realtà sindacale in forte crescita, capace di unire, motivare e costruire.

USIM continua così a consolidare la propria presenza, confermandosi una voce autorevole, concreta e vicina ai militari della Marina e della Guardia Costiera.

L’Unione Sindacale Italiana Marina proseguirà nei prossimi mesi il proprio percorso di incontri su tutto il territorio nazionale, con nuove tappe già in programma in diverse regioni.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la rete di rappresentanza, ampliare i servizi dedicati agli iscritti e promuovere una cultura sindacale moderna e partecipata, capace di tutelare con efficacia i diritti di chi, con professionalità e sacrificio, garantisce la sicurezza e la libertà del nostro Paese.

USIM si conferma così non solo un sindacato, ma una comunità viva e solidale, in continua crescita, al servizio delle donne e degli uomini della Marina Militare e della Guardia Costiera.

* Unione Sindacale Italiana Marina