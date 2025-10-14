Il Console d’Italia partecipa al webinar di Beppe Severgnini per la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
In occasione dell’apertura della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, il Console d’Italia ha preso parte a un webinar speciale condotto da Beppe Severgnini, giornalista e scrittore tra i più autorevoli interpreti della cultura italiana contemporanea.
L’incontro, organizzato dalla Flinders University e rivolto agli studenti universitari di italiano delle Università Flinders e UniSA, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e riflessione sull’evoluzione della lingua italiana nel mondo di oggi.
Durante il dibattito sono stati affrontati temi legati alla diffusione della lingua e della cultura italiane all’estero, al loro ruolo nel costruire ponti culturali e identitari e alle sfide poste dai nuovi linguaggi digitali.
L’evento ha inaugurato ufficialmente la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, confermandosi come momento di incontro tra istituzioni, studenti e protagonisti della cultura, in un contesto di valorizzazione e promozione della nostra lingua a livello internazionale.