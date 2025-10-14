Arezzo. Cristiano Romani (Lega): “Un nuovo inizio. Con 1464 voti abbiamo cambiato la politica aretina”

“È stata una bellissima campagna elettorale, condotta con il mio grande Team Vannacci Giorgio Vasari di Arezzo e con tanti amici sparsi per tutta la provincia”. Con queste parole Cristiano Romani, candidato della Lega alle elezioni regionali, ha commentato il risultato ottenuto alle urne, dove ha raccolto 1464 preferenze, che definisce “1464 attestati di fiducia”.

Pur non essendo riuscito ad accedere al Consiglio Regionale, Romani ha sottolineato la soddisfazione per un risultato che considera “una vittoria politica e morale”. “Non sono passato – ha spiegato – per la bassa percentuale del partito, ma la soddisfazione di aver vinto questa battaglia, nonostante l’inferiorità di mezzi, rende questa impresa ancora più bella e memorabile”.

Nel suo messaggio, il candidato leghista ha rivendicato il valore del lavoro svolto sul territorio e la crescita del consenso: “Nessuno potrà più dire che siamo una meteora, che non abbiamo consenso o che non siamo rappresentativi. Con questi 1464 voti la politica aretina è definitivamente cambiata”.

Romani guarda già alle prossime sfide, a partire dalle amministrative del 2026: “Abbiamo il dovere di rappresentare una comunità e di rivincere il Comune di Arezzo nel 2026, su basi nuove, con uomini e donne nuovi e con il contributo di tutti, ognuno nel suo ruolo e per le sue competenze”.

Il messaggio si conclude con parole di speranza e determinazione: “Oggi è un nuovo inizio. E sarà l’inizio di un’alba radiosa. Grazie a tutti!”.