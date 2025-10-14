Regolamento di condominio: quando diventa obbligatorio anche nei piccoli stabili

Nel panorama della gestione condominiale italiana, esiste una convinzione diffusa secondo cui il regolamento condominiale sia un obbligo solo per i grandi condomini, quelli composti da un numero elevato di proprietari. In realtà, la normativa e la giurisprudenza forniscono un quadro più sfumato e ricco di dettagli, che interessa anche i cosiddetti “piccoli condomini”.

La normativa di riferimento si trova principalmente nel Codice Civile, che all’articolo 1138 stabilisce che il regolamento di condominio è obbligatorio solo quando i condomini sono più di dieci. Inoltre, l’articolo 1129 impone la nomina di un amministratore quando i condomini sono più di otto. Da questi due parametri normativi sembra dunque che i piccoli condomini, con meno di dieci proprietari, possano prescindere dal regolamento.

Tuttavia, la realtà pratica è diversa. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti evidenziato l’importanza di una disciplina interna anche nei condomini più piccoli, soprattutto quando sono presenti più di quattro unità immobiliari. In questi casi, infatti, la presenza di un regolamento diventa uno strumento fondamentale per una corretta gestione delle parti comuni e per garantire la pacifica convivenza tra i condomini.

Tra le pronunce più significative, si può citare la Cassazione Civile, Sez. II, n. 6714 del 2005, che ha sottolineato come l’amministratore, pur potendo operare anche in assenza di un regolamento formale, necessiti di un quadro normativo chiaro per far rispettare le regole interne. Senza di esso, infatti, l’attività gestionale risulta limitata e meno efficace.

Inoltre, la sentenza Cass. Civ., n. 12515 del 2021 ha ribadito che, sebbene il regolamento non costituisca un requisito imprescindibile per la legittimità dell’azione amministrativa, la sua assenza ostacola fortemente il compito dell’amministratore, il quale ha il dovere di promuoverne la redazione e l’approvazione in assemblea.

Infine, la Cassazione Civile, n. 18923 del 2012 ha chiarito che l’amministratore ha l’obbligo, non solo di rispettare il regolamento, ma anche di farsi promotore della sua adozione in mancanza, al fine di evitare conflitti e garantire il corretto funzionamento della vita condominiale.

In sostanza, si è affermata una prassi giurisprudenziale che riconosce come, a partire da quattro unità immobiliari, l’amministratore debba necessariamente vigilare sull’adozione di un regolamento interno. Tale documento è la base per stabilire diritti e doveri, regolare l’uso degli spazi comuni, fissare orari di quiete, e ripartire le spese in modo trasparente.

Questa interpretazione fa luce su una necessità concreta: anche i piccoli condomini, seppur non vincolati dalla legge a redigere un regolamento, sono “obbligati” nella pratica a dotarsene per permettere una gestione efficace e tutelare la convivenza civile. L’amministratore, figura chiave nella governance condominiale, diventa così il garante di questa regola non scritta, promuovendo l’approvazione di un regolamento e vigilando sul suo rispetto.

In conclusione: il regolamento di condominio è formalmente obbligatorio per legge solo sopra i dieci condomini, ma per i piccoli condomini con più di quattro unità immobiliari la giurisprudenza impone all’amministratore di promuoverne l’adozione, per garantire un’efficace gestione e tutela di tutti i condomini.

Se stai affrontando la gestione di un piccolo condominio, è dunque consigliabile procedere alla redazione di un regolamento interno, anche semplice, per evitare problemi futuri e facilitare il lavoro dell’amministratore. Per chi volesse, è possibile reperire modelli pronti da personalizzare o rivolgersi a professionisti del settore per una consulenza dedicata.