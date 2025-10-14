IL CENTRO STUDI FEDERICO II, UNA REALTA’ CULTURALE DI GRANDE VALORE

ROMA – È con immenso piacere rendere omaggio all’incessante opera del Presidente del Centro Studi Federico II, dottor Giuseppe di Franco, e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, dottor Goffredo Palmerini. Sin dal 2021, questi due illustri leader hanno intrapreso un dialogo interculturale e multiculturale che ha saputo promuovere valori fondamentali quali la pace e la diffusione della cultura italiana nel panorama internazionale, con risultati straordinari.

Le numerose e prestigiose iniziative realizzate negli Stati Uniti, in Europa (Austria, Francia, Slovacchia), in Vaticano e nel nostro amato paese (Palermo, Roma, Venezia) attestano la profonda condivisione e il sostegno ricevuto dalle Autorità coinvolte. Questi eventi non solo celebrano la cultura, ma rappresentano anche un ponte tra le diverse nazioni, contribuendo a costruire relazioni più forti e durature.

L’assegnazione del Premio per la cultura Federico II International Award “Stupor Mundi”, del Sigillo Federiciano, dell’Augustale e della Medaglia della Pace di Federico II, conferiti a Personalità di spicco per i loro meriti, non è solo un riconoscimento di preziose attività sinora svolte, ma anche un invito a continuare a perseguire l’eccellenza in ogni campo. Queste onorificenze simboleggiano un’epoca di rinascita e modernizzazione, riflettendo l’impegno del Centro Studi nel promuovere una cultura di pace e prosperità.

Il progetto “Diplomazia culturale e pace nel mondo” ha riscosso un ampio consenso anche in ambienti istituzionali, quali la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, nonché nelle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, come a New York e Vienna. La sua diffusione anche attraverso il Circolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ne sottolinea l’importanza e la rilevanza attuale.

Concludendo, auspico con fervore che le innumerevoli iniziative intraprese con passione e dedizione dal Centro Studi Federico II possano continuare a ricevere una calorosa accoglienza da parte di tutti coloro che credono nel potere della cultura e della diplomazia. Insieme, possiamo contribuire a scrivere un nuovo capitolo di cooperazione e comprensione reciproca, rafforzando il “soft power” dell’Italia nel mondo.

Ambasciatore Gaetano Cortese

PREMIO INTERNAZIONALE FEDERICO II Albo d’Oro Sen. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata – Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea. Già Ministro degli Affari Esteri, Rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York e Ambasciatore d’Italia a Washington. Gaetano Cortese – Ambasciatore d’Italia, già ambasciatore d’Italia nel Regno del Belgio e nel regno dei Paesi Bassi. Curatore della collana dedicata alle ambasciate italiane nel mondo. Giovanni Pugliese – Ambasciatore d’Italia a Vienna Maurizio Massari – Ambasciatore d’Italia all’ONU Arturo Tridico – Editore della rivista internazionale “La Voce Canada & USA” Goffredo Palmerini – Giornalista stampa italiana all’estero e Scrittore Stanislav Zvolensky – Arcivescovo di Bratislava Zuzana Caputova – Presidente della Repubblica Slovacca Fabrizio Di Michele – Console Generale d’Italia a New York Fabio Finotti – Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a New York Gabriele Lucci – Scrittore ed esperto cinematografico Card. Fernando Filoni – Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro Rosario Coluccia – Docente universitario e Accademico della Crusca Hubert Houben.- Docente universitario e Accademico dei Lincei Pasquale Scimeca – Regista Giovanni Lo Giudice – Editore Marco Romano – Direttore responsabile del Giornale di Sicilia Hafez Haidar – Docente universitario, scrittore, candidato Nobel per la Pace e la Letteratura Ukraine Amitié – Associazione umanitaria internazionale Eliane Lavaille – Musicista e direttrice internazionale di Cori Ken Wong You Khong – Fotografo coreano Eric Léonard – Scrittore; Yulia Popova – Artista internazionale russa, mezzosoprano Eric Trelut – Filosofo francese. Donata Agnello – Giornalista e Direttore di “I Love Sicilia” Stanislav Surin – Compositore e musicista Giovanni Corsello – Medico chirurgo, primario Luisella Cantatore – Scultrice e pittrice Francesco Garofoli – Medico chirurgo Flora Mondello – Imprenditrice e Architetto Laura Campione – Presidente Croce Rossa Italiana di Palermo Giovanni Matta – Scrittore Antonio Barracato – Artista, poeta e organizzatore di eventi culturali Andrea Cusumano – Regista, attore e direttore artistico

AUGUSTALE FEDERICO II

Albo d’Oro

Marcelo Martin Giusto – Ambasciatore d’Argentina a Roma;

Marco Finelli – Giornalista, direttore della testata “Gazzetta Diplomatica”

Giulio Terzi Di Sant’Agata – Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato della Repubblica e già ministro degli Esteri e Ambasciatore d’Italia a Washington e all’ONU.

Gaetano Cortese, Ambasciatore d’Italia, già ambasciatore d’Italia nel Regno del Belgio e nel regno dei Paesi Bassi. Curatore della collana dedicata alle ambasciate italiane nel mondo.

Stefano Baldi – Ambasciatore d’Italia, già ambasciatore d’Italia in Bulgaria e presso la Rappresentanza permanente d’Italia OSCE a Vienna.

Umberto Vattani – Ambasciatore d’Italia e Presidente della Venice International University.

Giovanni Pugliese – Ambasciatore presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna.

Gabriela Dancau – Ambasciatrice della Romania in Italia.

Mattia Carlin – Advisor “Fondazione Italia – Giappone” e V.Presidente Unione Consoli Onorari in Italia.

Francesco Perfetti, Professore Ordinario di Storia Contemporanea e delle Relazioni Internazionali LUISS

Stefano Polli – Vice Direttore dell’ANSA.

Roberto Lagalla – Sindaco di Palermo, Professore Emerito e già rettore dell’Università degli Studi di Palermo.

Marco Betta – Sovrintendente Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

Giovanni Bozzetti -Professore Università Cattolica di Milano, Vice Presidente Confindustria Italia Cisambiente

Goffredo Palmerini – Scrittore e Giornalista internazionale.

Marco Romano – Giornalista e Direttore del “Giornale di Sicilia”.

Chiara Lizio – Giornalista professionista.

Luciano Silighini Garagnani – Principe Pontificio, Barone di Mugdock e Lord di Ufford, Professore, Regista e Produttore cinematografico.

Kunihiko Ukai – Regista e leggenda del cinema giapponese già vincitore del premio per il montaggio e merito culturale dal governo giapponese in occasione del Tokyo International Film Festival.

Frank Bayard – Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici (Vienna).

Antonio Imeneo – Presidente cofondatore Premio Internazionale Books for Peace, rappresentante Europa UniFunvic/Bfuca UNESCO Clubs Brasile.