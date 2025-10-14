IL CENTRO STUDI FEDERICO II, UNA REALTA’ CULTURALE DI GRANDE VALORE
PREMIO INTERNAZIONALE FEDERICO II
Albo d’Oro
Sen. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata – Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea. Già Ministro degli Affari Esteri, Rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York e Ambasciatore d’Italia a Washington.
Gaetano Cortese – Ambasciatore d’Italia, già ambasciatore d’Italia nel Regno del Belgio e nel regno dei Paesi Bassi. Curatore della collana dedicata alle ambasciate italiane nel mondo.
Giovanni Pugliese – Ambasciatore d’Italia a Vienna
Maurizio Massari – Ambasciatore d’Italia all’ONU
Arturo Tridico – Editore della rivista internazionale “La Voce Canada & USA”
Goffredo Palmerini – Giornalista stampa italiana all’estero e Scrittore
Stanislav Zvolensky – Arcivescovo di Bratislava
Zuzana Caputova – Presidente della Repubblica Slovacca
Fabrizio Di Michele – Console Generale d’Italia a New York
Fabio Finotti – Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a New York
Gabriele Lucci – Scrittore ed esperto cinematografico
Card. Fernando Filoni – Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
Rosario Coluccia – Docente universitario e Accademico della Crusca
Hubert Houben.- Docente universitario e Accademico dei Lincei
Pasquale Scimeca – Regista
Giovanni Lo Giudice – Editore
Marco Romano – Direttore responsabile del Giornale di Sicilia
Hafez Haidar – Docente universitario, scrittore, candidato Nobel per la Pace e la Letteratura
Ukraine Amitié – Associazione umanitaria internazionale
Eliane Lavaille – Musicista e direttrice internazionale di Cori
Ken Wong You Khong – Fotografo coreano
Eric Léonard – Scrittore;
Yulia Popova – Artista internazionale russa, mezzosoprano
Eric Trelut – Filosofo francese.
Donata Agnello – Giornalista e Direttore di “I Love Sicilia”
Stanislav Surin – Compositore e musicista
Giovanni Corsello – Medico chirurgo, primario
Luisella Cantatore – Scultrice e pittrice
Francesco Garofoli – Medico chirurgo
Flora Mondello – Imprenditrice e Architetto
Laura Campione – Presidente Croce Rossa Italiana di Palermo
Giovanni Matta – Scrittore
Antonio Barracato – Artista, poeta e organizzatore di eventi culturali
Andrea Cusumano – Regista, attore e direttore artistico
AUGUSTALE FEDERICO II
Albo d’Oro
Marcelo Martin Giusto – Ambasciatore d’Argentina a Roma;
Marco Finelli – Giornalista, direttore della testata “Gazzetta Diplomatica”
Stefano Baldi – Ambasciatore d’Italia, già ambasciatore d’Italia in Bulgaria e presso la Rappresentanza permanente d’Italia OSCE a Vienna.
Umberto Vattani – Ambasciatore d’Italia e Presidente della Venice International University.
Gabriela Dancau – Ambasciatrice della Romania in Italia.
Mattia Carlin – Advisor “Fondazione Italia – Giappone” e V.Presidente Unione Consoli Onorari in Italia.
Francesco Perfetti, Professore Ordinario di Storia Contemporanea e delle Relazioni Internazionali LUISS
Stefano Polli – Vice Direttore dell’ANSA.
Roberto Lagalla – Sindaco di Palermo, Professore Emerito e già rettore dell’Università degli Studi di Palermo.
Marco Betta – Sovrintendente Fondazione Teatro Massimo di Palermo.
Giovanni Bozzetti -Professore Università Cattolica di Milano, Vice Presidente Confindustria Italia Cisambiente
Chiara Lizio – Giornalista professionista.
Luciano Silighini Garagnani – Principe Pontificio, Barone di Mugdock e Lord di Ufford, Professore, Regista e Produttore cinematografico.
Kunihiko Ukai – Regista e leggenda del cinema giapponese già vincitore del premio per il montaggio e merito culturale dal governo giapponese in occasione del Tokyo International Film Festival.
Frank Bayard – Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici (Vienna).
Antonio Imeneo – Presidente cofondatore Premio Internazionale Books for Peace, rappresentante Europa UniFunvic/Bfuca UNESCO Clubs Brasile.