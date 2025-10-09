A Pizzo la quarta edizione del Premio Jole Santelli: un omaggio alla forza delle donne calabresi

Torna al Palazzo della Cultura di Pizzo Calabro, per la seconda volta consecutiva, il Premio Jole Santelli, giunto alla sua quarta edizione. L’evento, patrocinato dal Comune di Pizzo, si terrà sabato 18 ottobre alle ore 17:35 e rappresenta ormai un appuntamento di rilievo nel panorama culturale calabrese, dedicato alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società.

Ideato da Mariangela Preta, archeologa, direttrice dei Musei civici di Pizzo e Soriano Calabro, e referente del Ministro Eugenia Roccella per il progetto Italia delle donne, il Premio nasce per ricordare e rendere omaggio a Jole Santelli, prima donna presidente della Regione Calabria, celebrandone la determinazione, il coraggio e la capacità di ispirare.

A condurre la serata sarà la giornalista e presentatrice Francesca Russo, con la partecipazione speciale delle sorelle Paola e Roberta Santelli, che offriranno un toccante contributo personale alla memoria della compianta presidente.

Tra le protagoniste di questa edizione, Rossella Agostino, archeologa ed ex direttrice del Museo e Parco Archeologico di Locri, sarà premiata per il suo impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico calabrese. Simona Lo Bianco, direttrice del progetto “Giganti della Sila”, riceverà il riconoscimento per il suo lavoro nella salvaguardia del patrimonio naturalistico dell’altopiano silano.

Sandra Savaglio, astrofisica di fama internazionale ed ex assessore regionale alla Ricerca, sarà omaggiata per il suo prestigioso contributo alla comunità scientifica, in Calabria e nel mondo. Anna Rotella, direttrice artistica del Bob Fest, sarà premiata per aver saputo creare un festival capace di unire giovani talenti e artisti affermati, dando nuova linfa al panorama culturale regionale.

Anche lo sport e l’inclusione troveranno spazio grazie a Giusy Versace, atleta paralimpica, scrittrice e politica, simbolo di resilienza e determinazione. Il giornalismo sarà rappresentato da Maria Antonietta Spadorcia, volto autorevole di Rai, punto di riferimento nell’informazione politica italiana.

Mariarosaria Russo, dirigente scolastica dell’Istituto Piria di Rosarno, sarà premiata per il suo impegno nel contrasto alla criminalità attraverso la scuola, intesa come presidio di legalità e crescita civile. Infine, Marina Vercillo, biologa, riceverà il riconoscimento per aver trasformato un grande dolore personale in un gesto di amore universale, diventando testimone di altruismo attraverso la donazione degli organi.

I riconoscimenti di questa edizione sono stati realizzati da Spadafora Gioielli, che ha ideato per l’occasione una scultura originale: una Calabria trasparente, come la immaginava Jole Santelli, impreziosita da un’ametista sulla città di Pizzo e da una “J” in argento che abbraccia idealmente l’intera regione, simbolo di un amore eterno verso la propria terra.

Il Premio Jole Santelli si conferma così come un momento significativo di riflessione e celebrazione, un’occasione per guardare al futuro attraverso l’esempio di donne che ogni giorno, con impegno, talento e passione, costruiscono una Calabria più giusta, aperta e ricca di valori.

L’appuntamento è per sabato 18 ottobre alle ore 17:35, presso il Palazzo della Cultura di Pizzo.