A Pizzo Calabro rivive la storia: al via la rievocazione dello sbarco e della fucilazione di Re Gioacchino Murat

Un tuffo nella storia, tra emozione, memoria e passione per il passato. Dal 10 al 13 ottobre 2025, la città di Pizzo Calabro accoglierà uno degli eventi più attesi del calendario culturale calabrese: la Rievocazione Storica dello sbarco, arresto, condanna e fucilazione di Re Gioacchino Murat, promossa dall’Associazione Gioacchino Murat ETS con la partecipazione del Comune di Pizzo.

Per quattro giorni, le strade, le piazze e i luoghi simbolo della città si trasformeranno in un teatro a cielo aperto, dove decine di figuranti in costume, cortei storici, momenti musicali e cerimonie ufficiali faranno rivivere il drammatico epilogo della vita del Re di Napoli, fucilato a Pizzo il 13 ottobre del 1815.

«Rievocare questi eventi non è solo un modo per celebrare la nostra storia, ma anche un’occasione per coinvolgere la comunità e rafforzare l’identità culturale del territorio», ha dichiarato Ruggero Antonio Ceravolo, presidente dell’Associazione Gioacchino Murat ETS. «Ogni anno ci impegniamo per rendere questo appuntamento sempre più curato, partecipato e sentito, valorizzando il patrimonio storico e umano che Pizzo rappresenta».

Il programma si aprirà venerdì 10 ottobre alle ore 19:00 presso il Palazzo della Cultura, con la presentazione ufficiale dell’iniziativa alla presenza del presidente dell’associazione, del sindaco di Pizzo e dell’assessore alla cultura.

Sabato 11 ottobre sarà il momento del grande corteo storico Murattiano con partenza da Contrada Marina e arrivo in Piazza della Repubblica, dove si svolgeranno l’incontro tra autorità e rievocatori e, a seguire, un concerto di musiche militari dell’Ottocento eseguito dal gruppo storico “La Clique”.

Domenica 12 ottobre il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera dell’epoca grazie al mercatino storico dell’Ottocento in piazza e, dalle ore 10:30, assistere alla rievocazione dello sbarco di Murat presso Pizzo Marina, seguita alle 12:00 dalla scena simbolo dell’intera manifestazione: l’arresto, la condanna e la fucilazione del Re, proprio nel cuore della città.

Il programma si concluderà lunedì 13 ottobre, giorno esatto dell’anniversario della morte di Murat, con un momento culturale e uno religioso: alle ore 16:30, al Palazzo della Cultura, si terrà una conferenza con Gérard Mongin, direttore e fondatore de “Le Cercle Napoléon”, e con la partecipazione di Alessandro Guaragno, rappresentante italiano del “Souvenir Napoléonien”. Alle 18:00, infine, la commemorazione ufficiale con una Santa Messa nella Chiesa di San Giorgio, celebrata da Don Fortunato Figliano e animata dal M° Franco Arena e dal soprano Rita Valenti.

Un appuntamento che si rinnova nel tempo, portando la storia tra la gente, con l’obiettivo – come sottolineato dal presidente Caravolo – «di tramandare alle nuove generazioni la memoria di un momento fondamentale della nostra identità storica, attraverso una narrazione viva, partecipata e condivisa».