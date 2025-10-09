Comune Crotone. contratto decentrato integrativo firma anche la Cgil

A seguito della riunione tenutasi nella giornata dell’8-10-2025 fra l’amministrazione e le rappresentanze dei lavoratori e del conseguente approfondimento in merito al tema dell’applicazione della nuova normativa sul tema dell’incremento del fondo accessorio per i dipendenti, il contratto decentrato integrativo del Comune di Crotone, pienamente confermato nella stesura di cui all’ipotesi già a suo tempo sottoscritta, dopo la sottoscrizione da parte della CISL, della UIL, del CSA CONFIAL e di parte della RSU di cui alla precedente seduta, è stato sottoscritto nella versione definitiva anche dalla FP CGIL, che aveva riservato la sottoscrizione a seguito di tale intervenuto chiarimento, e dagli ulteriori componenti della RSU presenti alla riunione.

Entro lunedì verrà completato il processo di sottoscrizione da parte dei componenti della RSU con il conseguente inoltro del contratto agli organismi competenti.

“Ringrazio tutte le rappresentanze del lavoratori per il senso di responsabilità che ha animato la svolta positiva di oggi. Oggi è emersa, oltre che la presa d’atto delle enormi difficoltà che stanno interessando praticamente la quasi totalità dei comuni nel dare applicazione a queste nuove disposizioni, la reciproca volontà delle parti di impegnarsi a ricercare per l’anno prossimo le risorse necessarie a tale incremento del fondo.

La sottoscrizione solo parziale di un contratto senz’altro migliorativo per i dipendenti del Comune di Crotone costituiva una situazione anomala che meritava di essere risolta e ció è stato possibile grazie al contributo fattivo di tutte le rappresentanze sindacali.

L’amministrazione resterà sempre a disposizione dei propri dipendenti per ricercare soluzioni sostenibili per garantire il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro – ha dichiarato il vice sindaco Cretella-in merito alla sottoscrizione odierna”

—