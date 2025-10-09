USIM: Importante convenzione esclusiva con il Centro Studi Piero Calamandrei di Napoli

Nella giornata di ieri, l’Unione Sindacale Italiana Marina, ha stipulato con il Centro Studi Piero Calamandrei, una convenzione per corsi di formazione universitaria e post-universitaria, dedicata agli iscritti e ai loro familiari che vogliono intraprendere un percorso di studi giuridici o partecipare ad un concorso pubblico.

Il Centro Studi Piero Calamandrei, fondato nel 2016, ha sede nel Centro Direzionale di Napoli. È nato da un’idea geniale e dalla profonda amicizia di due giovani giuristi, l’avv. Raffaele Torrese e l’avv. Alessio Savarese.

Oggi, il Centro Studi, avvalendosi di docenti dell’Università “Federico II” di Napoli, costituisce un’importante scuola di alta formazione giuridica per la preparazione all’esame di avvocato, al concorso di magistratura e per tutti i concorsi pubblici nel campo giuridico.

La convenzione con l’Unione Sindacale Italiana Marina mira ad ampliare gli orizzonti formativi coinvolgendo gli studenti ad avvicinarsi al mondo delle Forze Armate attraverso una preparazione mirata e specialistica.

L’USIM si pregia del supporto del Centro Studi Piero Calamandrei per aiutare gli iscritti a valorizzare la propria formazione per una più rapida progressione di carriera che garantisca una maggiore spinta motivazionale.