Rachele Nardo, un anno dopo: il ricordo che trasforma il dolore in bellezza

Nel primo anniversario della scomparsa di Rachele Nardo, Vibo Valentia si prepara a un momento di intensa memoria e condivisione. Martedì 14 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Liceo Capialbi, familiari, amici, studenti e cittadini si ritroveranno per celebrare la vita di Rachele attraverso le arti che più amava: danza, musica, canto e poesia.

La cerimonia, promossa dall’Associazione Culturale “Rachele Nardo LLFF – ODV Libera, Leggera, Forte, Felice” insieme alla scuola, vuole trasformare il dolore della perdita in un ricordo vivo e condiviso. Attraverso le espressioni artistiche che Rachele amava, studenti e poeti ospiti offriranno letture poetiche e performance che parlano al cuore di chi ascolta, restituendo senso e bellezza a un’esperienza di dolore che tocca profondamente ogni famiglia.

Il programma prevede interventi del Dirigente Scolastico e dei rappresentanti dell’Associazione, accompagnati da esibizioni coreutiche curate dalle docenti Gabriella Cutrupi e Roberta Di Natale con le classi terze e quarte, e da performance musicali degli alunni delle classi III, IV e V, diretti dalle docenti Michela Di Masi e Giuliana Pelagi, con il coordinamento del professor Diego Ventura. Sarà inoltre presentato il Premio di danza “Libera Leggera Forte Felice”, destinato a restare come segno permanente nel liceo e testimonianza dello spirito e della passione di Rachele. A presentare l’evento il docente Pino Cinquegrana, antropologo e speaker di WGBB Radio New York.

Questa iniziativa rappresenta un momento di condivisione e gratitudine, nel segno della bellezza e dell’impegno educativo, e ricorda a tutti come la memoria di chi non c’è più possa continuare a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuto. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul gruppo Facebook Politicamente Scorretto – Radio Onda Verde e sarà oggetto di un approfondimento sabato prossimo, dalle 06:30 alle 07:00, in diretta nazionale ed europea su Canale Italia durante il programma Notizie Oggi, condotto da Massimo Martire.

Rachele Nardo continua così a vivere, non solo nelle persone che l’hanno amata, ma anche nelle iniziative che ne perpetuano il messaggio di leggerezza, forza e felicità.