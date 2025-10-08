Università di Perugia, eletti i nuovi Direttori di Dipartimento e rappresentanti del personale

Si sono conclusi oggi gli scrutini delle consultazioni elettorali che hanno coinvolto ieri il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia. Le votazioni hanno riguardato l’elezione dei Direttori dei Dipartimenti, dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento e della Consulta del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, come previsto dai decreti di indizione.

Tra i risultati principali, alla guida dei Dipartimenti sono stati eletti: il Prof. Aldo Romani (Chimica, Biologia e Biotecnologie), il Prof. Luca Bartocci (Economia), il Prof. Marco Moschini (Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – FISSUF), il Prof. Alessandro Paciaroni (Fisica e Geologia), la Prof.ssa Mariangela Montagna (Giurisprudenza), il Prof. Gianluca Rossi (Ingegneria), il Prof. Filippo Ubertini (Ingegneria Civile e Ambientale), il Prof. Gian Luca Grassigli (Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne), il Prof. Gianluca Vinti (Matematica e Informatica), il Prof. Marco Pepe (Medicina Veterinaria), il Prof. Antonio Boggia (Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali), il Prof. Maurizio Ricci (Scienze Farmaceutiche) e il Prof. Enrico Carloni (Scienze Politiche).

Per il Dipartimento di Medicina e Chirurgia sarà necessario un ballottaggio tra i Professori Francesco Grignani e Alfonso Antonio Vittorio Tortorella, previsto per il 14 ottobre 2025.

Per la Consulta del personale tecnico-amministrativo sono stati eletti Chiappavento Giovanni, Fabio Ceccarelli, Giglioni Sara, Fagugli Alessandra, Serenelli Francesca, Raffaella Formiconi ed Elisa Barberini.

Sono stati inoltre definiti i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento. Tra questi figurano: Claudia Mastroforti e Nicoletta Tomassini per Chimica, Biologia e Biotecnologie; Gianni Scricciolo e Maria Sabrina Ronchetti per Economia; Stefania Rossi e Marta Brustenga per FISSUF; Elisabetta Brunetti e Cinzia Baldella per Fisica e Geologia; Elena Piccardi e Adriano Ferranti per Giurisprudenza; Silvia Piastrella e Leandro Lunghi per Ingegneria; Teresa Nocera e Laura Mosconi per Ingegneria Civile e Ambientale; Michelangelo Scali e Antonella Arena per Lettere; Elisa Barberini e Paola Palazzetti per Matematica e Informatica; Sara Giglioni e Alba Rongoni per Medicina e Chirurgia; Giovanni Ricci e Francesca Volentiera per Medicina Veterinaria; Daniela Fortini e Angelo Leccese per Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; Alessandra Giansanti e Leonardo Tensi per Scienze Farmaceutiche; Letizia Pietrolata e Leitizia Materozzi per Scienze Politiche.

Le elezioni confermano la piena partecipazione del personale accademico e tecnico-amministrativo alle scelte istituzionali dell’Ateneo, garantendo continuità e rappresentanza nei principali organi di governo universitario.