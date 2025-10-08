Caprara di Spoltore in festa per i Santi Cosma e Damiano tra devozione e musica

Tutto pronto a Caprara di Spoltore (Pescara) per i tradizionali festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. L’evento, atteso ogni anno dalla comunità locale, unisce momenti di fede, cultura e intrattenimento popolare.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Feste di Caprara, composto da Vincenzo Damiani, Mattia Verrocchio, Francesco D’Alberto, Massimo Di Muzio, Marco Marino e Bruno Ortense, con il patrocinio del Comune di Spoltore. Sindaco Chiara Trulli e l’Assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico, hanno sottolineato l’importanza di sostenere tradizioni che rafforzano l’identità e l’aggregazione civica del territorio.

“Questi festeggiamenti rappresentano il cuore pulsante delle nostre tradizioni – ha dichiarato il consigliere comunale Bruno Ortense – un momento in cui l’intera comunità si ritrova per onorare la nostra storia e la nostra fede. Ringrazio il Comitato per l’impegno costante, i cittadini per la partecipazione e gli sponsor che rendono possibile l’evento”.

Il Sindaco Trulli ha espresso gratitudine verso il Comitato e Don Giovanni Cianciosi, guida spirituale della comunità, mentre l’Assessore Di Giandomenico ha evidenziato come eventi di questo tipo siano fondamentali per tramandare la cultura locale.

Il programma dei festeggiamenti

La festa prenderà il via sabato 11 ottobre alle 8:00 con la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Giovanni Cianciosi. In serata, alle 21:00, l’intrattenimento musicale in piazza sarà affidato alla Scuola di Fisarmonica e Organetto, diretta dal Maestro Paolo Esposito.

Domenica 12 ottobre sarà la giornata clou: la Santa Messa mattutina alle 8:00 precederà la sfilata della Banda “Città di Silvi” con il Maestro Marco Vignali, prevista alle 9:00 nel quartiere di San Cosimo. Alle 10:00 seguirà la commemorazione presso il Monumento ai Caduti con la partecipazione delle autorità civili e militari.

Alle 11:00 si terrà la Santa Messa Solenne, seguita alle 12:00 dalla tradizionale Processione per le vie del paese. La festa si chiuderà in serata con il concerto di Tequila & Montepulciano Band alle 21:00 e, a seguire, il tradizionale Ballo della Pupa, che concluderà due giorni di celebrazioni tra devozione e folclore.