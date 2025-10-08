Roma, presentazione del catalogo della mostra su Mario Mafai e Antonietta Raphael

Nell’ambito dell’esposizione “Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore”, in corso al Casino dei Principi – Musei di Villa Torlonia, martedì 14 ottobre alle 17 sarà presentato il catalogo della mostra, edito da De Luca Editori d’Arte. L’incontro si terrà presso il Casino Nobile, adiacente alla sede espositiva.

All’evento prenderanno parte Federica Pirani, Direttrice della Direzione Patrimonio artistico delle ville storiche della Sovrintendenza Capitolina; lo storico dell’arte Marco Di Capua; i curatori della mostra e del catalogo, Serena De Dominicis e Valerio Rivosecchi; e Raffaella De Pasquale e Sara Scalia del Centro Studi Mafai Raphaël. Durante la presentazione sarà proiettato il video Antonietta e Mario nei filmati d’archivio.

La mostra, visitabile fino al 2 novembre, celebra a cinquant’anni dalla scomparsa di Antonietta Raphaël e a sessanta da quella di Mario Mafai la loro vicenda artistica, intellettuale e sentimentale. L’esposizione propone oltre cento opere – tra dipinti, sculture e disegni, alcune inedite o raramente esposte – provenienti da importanti istituzioni italiane e collezioni private. Il percorso, articolato in sette sezioni tematiche, si sviluppa sui due piani del Casino dei Principi e include lettere, disegni e fotografie originali.

Il progetto, ideato dal Centro Studi Mafai Raphaël e curato da Valerio Rivosecchi e Serena De Dominicis, è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione e i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.