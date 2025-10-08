Pisa si prepara alla diciannovesima Pisa Half Marathon: oltre 3.000 iscritti e percorso record nel Parco di San Rossore

La diciannovesima edizione della Pisa Half Marathon, affiancata dalla Pisa Ten dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani, si annuncia come l’edizione dei record: oltre 3.000 gli iscritti, di cui più di 2.000 per la mezza maratona e oltre 1.000 per la 10 km non competitiva.

Per la prima volta, la gara si svilupperà interamente all’interno del Parco di San Rossore, una scelta eccezionale dovuta alla coincidenza con le elezioni regionali toscane. Dal prossimo anno, la competizione tornerà al tradizionale tracciato che unisce città e parco.

Partecipazione internazionale senza precedenti

L’evento vedrà la partecipazione di oltre 800 atleti stranieri provenienti da 40 nazioni, con il gruppo più numeroso dalla Gran Bretagna (200 iscritti). La forte presenza internazionale ha reso impossibile lo spostamento della data della gara, confermata per il 12 ottobre. L’organizzazione ha ringraziato le istituzioni cittadine, tra cui Prefettura, Comune e Presidenza del Parco, oltre ad Alfea per il supporto logistico che ha reso possibile l’allestimento del percorso in un contesto normalmente ippico.

Il nuovo tracciato, completamente pianeggiante e scorrevole, offrirà agli atleti 21 km immersi in uno scenario naturale unico, valorizzando la velocità e la bellezza del percorso.

Expo e logistica

L’expo quest’anno sarà allestito in Piazza dei Miracoli, vicino all’area d’arrivo, per facilitare gli atleti internazionali. La partenza della mezza maratona è fissata alle 9:00, seguita dalla Pisa Ten alle 9:10, entrambe sul viale delle Cascine. L’arrivo sarà nei pressi del Tiro a Segno Nazionale. Per consentire il regolare svolgimento della gara, il traffico sul viale delle Cascine e all’interno del Parco resterà chiuso fino alle 12:00.

Sport, solidarietà e memoria

La Pisa Half Marathon e la Pisa Ten sono organizzate dalla Leaning Tower Runners ASD a scopo benefico, a sostegno dell’Associazione per Donare la Vita Onlus, promuovendo la cultura della donazione di organi e la solidarietà. Numerose le associazioni di volontariato coinvolte, tra cui l’Associazione Barbara Capovani, Cecchini Cuore Onlus, Regalami un Sorriso Onlus, la Pubblica Assistenza, le Misericordie e la Croce Rossa.

La Pisa Ten, in particolare, celebra la dottoressa Barbara Capovani, Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica, unendo la passione per la corsa al ricordo di una professionista che ha dedicato la vita ai più fragili.

Uno sguardo al futuro

Riconosciuta a livello internazionale, la Pisa Half Marathon conferma la sua importanza non solo per i parametri FIDAL ma anche per la partecipazione di pubblico e atleti. La ventesima edizione, già in preparazione, tornerà a coinvolgere la città con arrivo in Piazza del Duomo, promettendo nuove sorprese “pisane”.

Gli organizzatori hanno ringraziato istituzioni, associazioni di volontariato, sponsor e volontari per il supporto costante, citando in particolare Ford Blubay, Sterilgarda, Biancoforno, Tecnocasa, San Benedetto, UFO Plast, Parmigiano Reggiano, Villani, Lucart Group, San Rossore Sport Village, WHYsport e Permoving.