Radio, musica e ricordi: un incontro internazionale tra voci italiane

Si è conclusa da pochi minuti la trasmissione su Radio Onda Verde, ora riascoltabile, che ha visto protagonisti diversi volti della radio italiana e internazionale. Stamani alle 05:40, ora di Roma, corrispondente al pomeriggio australiano e alla notte newyorkese, Antonio Nesci è intervenuto su Radio Italia Uno Adelaide, ospite di Angela e Cosimo Cutri, dialogando con Attilio Carbone di WGBB New York.

Durante la trasmissione si è parlato di esordi e di musica, con ricordi condivisi di incontri con grandi della musica italiana e internazionale, tra cui Claudio Villa. Cosimo Cutri ha raccontato con emozione di custodire gelosamente un paio di occhiali da sole donati da Villa, veri e propri cimeli di un artista senza tempo.

A seguire, è intervenuto Frank Teti, italocanadese e voce storica di Radio Valentina Soverato, che da quasi mezzo secolo intrattiene e informa la Calabria. Attilio Carbone, speaker di WGBB Radio, ha ricordato i suoi esordi: il prossimo 9 ottobre saranno 61 anni di radio.

Un incontro virtuale che, pur unendo persone divise da migliaia di chilometri e da fusi orari diversi, ha evidenziato tre grandi passioni comuni: l’Italia, la musica e la comunicazione.

Il “cerchio si è chiuso” oggi, 8 ottobre, alle 14:30, quando in Australia era sera inoltrata, con un nuovo appuntamento su Radio Onda Verde 98 MHz condotto da Domenico Nardo, che ha ospitato i coniugi Cutri che hanno raccontato la loro storia e colto l’occasione per salutare i calabresi e i parenti in Calabria.