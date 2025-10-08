A Expocasa la Color Consultant Gabriella Alison Cevrero: dal Feng Shui all’Armocromia in 3000 anni di storia

Seminario con Gabriella Alison Cevrero – Interior & Color Consultant certificata APeD – Domenica 12 ottobre 2025 – ore 10:30 | Sala Eventi – Oval Lingotto, Torino (EXPOCASA)

L’incontro propone un viaggio nel mondo del colore guidato da una delle professioniste più qualificate del settore: Gabriella Alison Cevrero, Color Consultant e Interior Designer certificata APeD – Associazione Progettisti e Designer.

Cevrero porterà al pubblico la sua visione interdisciplinare del colore come strumento di equilibrio, identità e benessere. Attraverso il suo approccio – che unisce scienza, psicologia ambientale, Feng Shui e armocromia – i partecipanti scopriranno come la scelta dei colori influenzi la percezione degli spazi, le emozioni e la produttività quotidiana.

Durante il seminario, la relatrice condurrà un percorso affascinante attraverso cinquemila anni di cultura cromatica, dalle filosofie orientali alle più recenti applicazioni della psicologia del colore nel design contemporaneo. Un’occasione per comprendere come costruire palette cromatiche capaci di dialogare con le persone e con l’ambiente, trasformando ogni spazio in un’esperienza sensoriale e armonica.

Gabriella Alison Cevrero, docente presso l’Accademia Telematica Europea e l’IDI – Italian Design Institute, collabora da anni con aziende e scuole di design nella creazione di palette personalizzate per ambienti residenziali e commerciali. Il suo metodo integra competenze estetiche e scientifiche, offrendo una prospettiva olistica e innovativa sul colore.



OBIETTIVI DEL SEMINARIO

L’incontro, gratuito con prenotazione obbligatoria, si propone di offrire strumenti pratici e teorici per un uso consapevole del colore nel progetto d’interni, stimolando un dialogo tra culture antiche e metodologie moderne. È rivolto a professionisti, studenti e appassionati di design, benessere e architettura emozionale.

Analizzando come i colori influenzano emozioni, percezione e benessere, il Color Consultant crea palette su misura per interni, spazi commerciali e identità di brand, collaborando con designer e architetti per integrare il colore in modo armonico e funzionale. Il suo lavoro trasforma il colore da semplice elemento decorativo a componente strategica della progettazione.

INFORMAZIONI

📅 Data e ora: Domenica 12 ottobre 2025, ore 10:30 – 11:30 (con spazio per domande finali)

📍 Location: Sala Eventi – Oval Lingotto, Torino | EXPOCASA

CASARTIGIANI PIEMONTE

Con questo appuntamento, Casartigiani Piemonte rinnova il suo impegno nella promozione dell’artigianato, del design consapevole e della formazione continua. Il tema del colore viene valorizzato come strumento di innovazione culturale e professionale, a sostegno della crescita delle piccole e medie imprese del territorio.

Partner promotori:

CASARTIGIANI Piemonte, Interiorissimi e Accademia Telematica Europea

Che cos’è e cosa fa un Color Consultant?

Il Color Consultant, o Consulente del Colore, è un professionista esperto nell’uso strategico del colore che si è formato con corsi certificati in Color Design applicato a diversi ambiti come interior design, architettura, moda, brand identity e comunicazione visiva. La sua competenza si basa sulla capacità di utilizzare il colore come strumento funzionale ed emozionale, capace di influenzare la percezione degli spazi, dei prodotti e dei marchi.

Nel settore dell’interior design, il Color Consultant analizza la destinazione d’uso di ogni ambiente per scegliere tonalità e materiali che migliorano il comfort visivo, l’armonia e il benessere psicologico. In architettura, studia la relazione tra luce naturale, superfici e colori per valorizzare volumi e texture. Nel fashion design e nel product design, definisce le palette cromatiche seguendo i trend del colore e contribuendo all’identità estetica del brand. Anche nella comunicazione e nel marketing, il consulente del colore svolge un ruolo chiave, utilizzando il colore come linguaggio visivo capace di trasmettere emozioni, creare riconoscibilità e influenzare le decisioni d’acquisto.

Le competenze di un Color Consultant professionista includono una conoscenza approfondita della teoria del colore, della psicologia cromatica, delle armonie e contrasti, delle tecniche di combinazione cromatica e dell’applicazione pratica su materiali, superfici e sistemi di illuminazione. Il consulente del colore deve inoltre saper leggere le tendenze cromatiche internazionali e adattarle al contesto culturale e funzionale del progetto.

Un aspetto fondamentale per chi opera in questo campo è la certificazione APeD – Associazione Progettisti e Designer, che rappresenta un riconoscimento ufficiale delle competenze tecniche, estetiche e metodologiche del professionista. La certificazione APeD garantisce la qualità e l’affidabilità del consulente, attestando che ha seguito un percorso formativo conforme agli standard professionali del settore. Essa valorizza la figura del Color Consultant certificato APeD come punto di riferimento per aziende, studi di design e clienti privati che cercano un professionista qualificato.

Ottenere la certificazione APeD significa entrare a far parte di una rete nazionale di progettisti e designer, partecipare a corsi di aggiornamento professionale, accedere a workshop sulle nuove tendenze del colore e beneficiare di un riconoscimento che aumenta la credibilità e la visibilità professionale. Inoltre, l’appartenenza all’APeD garantisce il rispetto di un codice deontologico e di standard qualitativi che distinguono i professionisti del colore nel mercato del design e della consulenza estetica.

In sintesi, il Color Consultant certificato APeD è una figura altamente qualificata che unisce sensibilità artistica, conoscenza scientifica e competenza progettuale per trasformare il colore in un potente strumento di comunicazione, benessere e identità visiva. Grazie alla formazione e al riconoscimento dell’Associazione Progettisti e Designer, il consulente del colore diventa un interlocutore affidabile e strategico nel mondo della progettazione cromatica, dell’interior design e della brand identity contemporanea.