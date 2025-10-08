PAC 2000A Conad inaugura a Montalto Uffugo il nuovo polo logistico per il Sud Italia: un hub da 61.000 mq tra innovazione, sostenibilità e ricerca

È stato inaugurato questa mattina il nuovo polo logistico di PAC 2000A Conad a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza: una struttura di 61.000 metri quadrati che diventa il nuovo punto di riferimento per la distribuzione del gruppo nel Sud Italia. L’hub integra le più avanzate soluzioni di automazione, sostenibilità ambientale ed efficienza operativa, frutto della collaborazione con l’Università della Calabria e il suo Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG).

Il nuovo centro rappresenta un modello di logistica integrata e sostenibile, concepito per ridurre l’impatto ambientale e generare valore per il territorio. Ogni scelta progettuale è stata orientata all’ottimizzazione dei flussi: minori chilometri percorsi, carichi più razionali, consegne ridotte e maggior efficienza. Tra le dotazioni, un impianto fotovoltaico da 1.800 kW, un sistema di refrigerazione a CO₂ e impianti per il recupero delle acque, a conferma di un impegno concreto verso una logistica “green”.

Situato in posizione strategica nei pressi dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, il polo serve in modo sinergico l’intera rete distributiva calabrese, gestendo tutte le principali categorie di prodotto: Grocery, Freschi, Freschissimi, Ortofrutta e Carni. Dispone di 79 baie di carico e scarico, 45.000 posti pallet e 19.000 referenze, garantendo la disponibilità costante di un assortimento ampio e diversificato. Ogni anno movimenta circa 41 milioni di colli, coordinati da sistemi di automazione avanzata.

Tra le innovazioni più significative spiccano l’introduzione del sistema Autostore, che ottimizza i percorsi degli operatori riducendo gli sforzi fisici, e del Fast Rotating System (FRS), un magazzino intensivo che, in soli 2.600 mq, gestisce 7.000 pallet, massimizzando la produttività. Inoltre, il sistema automatizzato di gestione degli ingressi fornitori, basato su prenotazioni a slot dinamici, elimina i tempi di attesa e rende più sicuri ed efficienti i flussi interni.

La collaborazione con l’Università della Calabria ha permesso di trasferire know-how accademico in soluzioni industriali concrete, con il coinvolgimento diretto di giovani ricercatori e tecnici specializzati, molti dei quali oggi parte integrante del team PAC 2000A.

Il Sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Antonio Faragalli, ha sottolineato l’importanza dell’inaugurazione:

“L’apertura del nuovo polo logistico di Conad è più di un evento imprenditoriale: è un simbolo concreto di crescita e fiducia nelle potenzialità della nostra terra. Montalto Uffugo diventa cuore pulsante della logistica Conad per la Calabria, con un progetto che genera posti di lavoro, sviluppo e orgoglio per la nostra comunità.”

Per Danilo Toppetti, Amministratore Delegato di PAC 2000A Conad, il nuovo hub “rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra l’azienda e il territorio, generando nuove opportunità occupazionali e valorizzando le competenze locali, nel segno di un impegno concreto verso innovazione e sostenibilità”.

A chiudere, le parole del Direttore Generale Francesco Cicognola, che ha evidenziato come “questa infrastruttura incarna la visione industriale di PAC 2000A Conad: un modello di sviluppo efficiente, responsabile e orientato al futuro, capace di coniugare competitività, innovazione e impatto positivo sul territorio”.

Con il nuovo polo di Montalto Uffugo, PAC 2000A Conad consolida la propria presenza nel Sud Italia, rafforzando una strategia di crescita fondata su tecnologia, sostenibilità e valore sociale, a servizio di famiglie, imprese e comunità.