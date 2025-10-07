Samuele Leto, il “Menestrello di strada” di Crotone, protagonista sul nostro canale YouTube

Samuele Leto, cantautore e artista di strada noto come il “Menestrello di strada”, è stato intervistato in esclusiva per il nostro canale YouTube ufficiale. Laureato in Scienze Motorie, Samuele ha scelto di seguire la sua passione per la musica, portando la sua voce e la sua chitarra tra le vie di Crotone e oltre, conquistando il pubblico con un repertorio internazionale e coinvolgente.

Durante l’intervista, l’artista ha anticipato alcune novità legate al suo percorso musicale: il primo disco, intitolato “Canzoni per esseri umani”, sarà presto disponibile e racchiuderà brani capaci di emozionare, raccontare storie e trasmettere esperienze autentiche.

Le esibizioni di Samuele Leto, che considera la strada il suo vero palcoscenico, saranno accompagnate da curiosità e retroscena sul nuovo progetto discografico. Gli appassionati potranno seguire l’intervista completa sul nostro canale e scoprire in anteprima alcuni dei brani che comporranno l’album.

Per restare aggiornati su tutte le novità e le prossime esibizioni di Samuele Leto, è possibile seguirlo anche sui social, in particolare su Instagram al profilo @menestrello_di_strada_.