Samuele Leto, voce della strada e dell’anima: il nuovo orgoglio musicale di Crotone

Nato a Crotone, laureato in Scienze Motorie, Samuele Leto ha scelto una strada ben diversa da quella che il suo percorso accademico sembrava suggerire. In arte, è il “menestrello di strada”, un artista autentico, un cantautore con l’anima tra la gente. La sua voce, il suo repertorio internazionale e il carisma naturale lo hanno reso un volto noto non solo tra le vie calabresi, ma ovunque si respiri musica.

Conosciuto in ogni dove per la sua capacità di emozionare e coinvolgere, Samuele non intende abbandonare la strada, che considera il suo vero palcoscenico. «È lì che nascono le emozioni più vere», afferma. Per lui, l’asfalto sotto i piedi e il cielo sopra la testa sono più autentici di qualsiasi teatro.

I crotonesi lo amano e lo sentono come “il loro cantante”, un simbolo locale che porta in giro il nome della città con orgoglio. Dopo giganti come Rino Gaetano e Sergio Cammariere, Crotone vede in Samuele Leto un altro talento musicale capace di lasciare il segno. Ma lui non cerca i riflettori dei grandi festival o le copertine patinate: cerca gli sguardi curiosi dei passanti, i sorrisi spontanei, l’arte viva.

Con la sua chitarra e una voce che arriva al cuore, Samuele continua a percorrere le strade d’Italia e d’Europa, cantando libertà, speranza e sogni. E, mentre lo fa, ci ricorda che la musica – quella vera – non ha bisogno di un palco, ma solo di ascolto.