Folkstone, annunciato il “Delirium Winter Tour – Special Edition”

I Folkstone tornano sui palchi italiani con il “Delirium Winter Tour – Special Edition”, una serie di concerti che porteranno la band in alcune delle città e dei club più importanti per presentare il doppio album “Natura Morta”.

Il “Delirium Winter Tour – Special Edition” non sarà solo un viaggio musicale, ma anche un momento di condivisione con il pubblico che da sempre accompagna la band con grande partecipazione e affetto.

DELIRIUM WINTER TOUR

Il calore di questa estate lo portiamo nei club. Il delirium continua…

05/10 Faenza (RA) | MEI – Meeting Degli Indipendenti

31/10 Cagliari | FABRIK

08/11 San Donà di Piave (VE) | Revolver Club

15/11 Isola della Scala (VR) | Taste of Earth

21/11 Genova | Verdi Teatro Genova

22/11 Taneto (RE) | Fuori Orario

29/11 Grassina (FI) | Viper Theatre C/o CdP

06/12 Ciampino (RM) | ORION

17/12 Torino | Hiroshima Mon Amour

20/12 Ranica (BG) | Druso

(Calendario in aggiornamento)

Per maggiori informazioni: www.folkstone.it

“Natura Morta” già disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e vinile, è un doppio album dall’animo malinconico e sincero, ma anche potente e vibrante di energia. Il disco si arricchisce della partecipazione di importanti featuring con artisti come i Modena City Ramblers in Fragile, Trevor Sadist in Mediterraneo, Daridel in Mala Tempora Currunt e i Punkreas in La Fabbrica dei Perdenti.

La musica si orchestra tra cornamuse, arpa e altri strumenti che, con il loro fascino, evocano tempi lontani. I testi, invece, sono sempre radicati nel qui e nell’ora, pronti a ritrarre scorci d’umanità con un occhio che, più che critico, rimane sensibile dalla prima all’ultima riga. Un ritratto scanzonato e romantico delle nostre vite e del mondo che ci circonda.

Spiega la band a proposito del disco: «La nostra “Natura Morta” è uno sguardo perso nella vita, un senso di disordine mistico ed una dose di disillusione nata da una costante ed autocritica riflessione. Il tutto sempre con il sorriso sulle labbra, sempre consapevoli della quotidiana realtà, così meravigliosa e struggente al tempo stesso. Siamo nell’epoca del materialismo spinto. Il nostro vuole essere un urlo disperatamente romantico».

“NATURA MORTA” è disponibile su AUDIOGLOBE

“NATURA MORTA” TRACKLIST:

Alabastro Appennino Vuoto a Perdere Lacrime di Marmo Natura Morta Macerie Resta qui Fragile – Feat. Modena City Ramblers Mediterraneo – Feat. Trevor, Sadist Mala Tempora Currunt – Feat. Daridel La Fabbrica dei Perdenti – Feat. Punkreas Scarpe Rotte Persia Sulla Riva Brindo Otra Vez L’ultima Thule (cover Guccini)

Biografia

I Folkstone sono una rock metal band che si forma nel 2004 da un’idea di Lorenzo “Lore” Marchesi, frontman della band. All’attivo oggi hanno 7 album studio e 2 DVD live. Ciò che rende unica questa band è la miscela esplosiva tra strumenti antichi quali cornamuse, arpa, flauti, bouzouki, ghironda e la granitica base rock/metal di basso, chitarra e batteria. Il cantato è interamente in italiano ed i loro testi sono ricercati e coinvolgenti tra il narrativo, l’interiorità ed il sociale. La loro naturale dimensione è sin dall’inizio il puro live, dove riescono ad esprimere tramite un’attitudine punk tutta la loro potenza ed espressività maturata attraverso centinaia e centinaia di live in Italia ed Europa. Dopo una separazione durata qualche anno nel 2023 annunciano la reunion con un’esibizione al Live Club di Trezzo sull’Adda come headliner del MetalItalia Festival. Data l’incredibile e calorosa risposta dei fan la band decide di pubblicare il nuovo singolo “Macerie” e qualche mese dopo “La fabbrica dei perdenti”, pezzo di cui registrano il videoclip all’Alcatraz di Milano a marzo 2024 con il locale sold out carico di energia. I due singoli sono inoltre pubblicati nel vinile “Racconti da Taberna”, raccolta dei brani che hanno segnato la storia della band dall’inizio ad oggi. Dopo il tour estivo scrivono un doppio album in uscita il 21 marzo 2025. “Natura Morta”, questo il titolo del nuovo lavoro è stato presentato al Legend Club di Milano dal 28 al 30 marzo 2025. La band è stata premiata il 5 ottobre 2025 al MEI per i 20 anni di carriera indipendente.