Terminate le riprese della nuova fiction “Colpa dei sensi” nelle Marche con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Si sono concluse nelle Marche le riprese della nuova fiction “Colpa dei sensi”, prodotta per Canale 5 e diretta da Simona e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. La serie, composta da sei puntate da 50 minuti ciascuna, andrà in onda prossimamente in tre prime serate.

“È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik, una coppia di successo che abbiamo già diretto nella serie Se potessi dirti addio – ha spiegato Simona Izzo – Colpa dei sensi, come suggerisce il titolo, è una narrazione dominata dai sensi, ispirata a una vicenda realmente accaduta circa 30 anni fa a una persona a me cara. Cercavamo ambientazioni autentiche, varie e suggestive, che abbiamo trovato nelle Marche, una regione a cui mi sono subito sentita legata e che ci ha permesso di scoprire molti talenti locali da affiancare al cast principale”.

La fiction, scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, è una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, realizzata con il supporto di Marche Film Commission.

“Ho conosciuto le Marche in vacanza e le ho scoperte come una grande scenografia a cielo aperto, con location vicine e diversissime, dal mare alla montagna, tra paesaggi, arte e tradizioni di notevole spessore culturale – ha aggiunto Ricky Tognazzi – Oltre a una calorosa accoglienza, abbiamo trovato grande professionalità nelle maestranze locali, un valore fondamentale per una produzione”.

Le riprese si sono svolte tra primavera ed estate per circa otto settimane, con alcune interruzioni dovute a un infortunio di Gabriel Garko. “Purtroppo l’infortunio mi ha costretto a lasciare temporaneamente il set, ma siamo riusciti a completare le riprese con successo e nei tempi previsti – ha dichiarato Garko – Interpreto Davide, un colonnello militare che torna nel suo paese natio per vendere la casa di famiglia e vede i suoi piani completamente stravolti. Conosco bene questa regione, che offre mare, ottima cucina e persone piacevoli”.

Anna Safroncik interpreta Laura, una donna complessa che vive con passione e contraddizione una storia d’amore intensa. “Attraverso il mio personaggio scopriamo il senso di colpa – ha spiegato l’attrice ucraina – Conosco questi luoghi fin da bambina, grazie ai miei genitori artisti che si esibivano allo Sferisterio di Macerata. Le Marche sono una regione ricca di energia e magia, elementi che si percepiranno anche nella fiction”.

La trama ruota attorno alla vita apparentemente tranquilla dei coniugi Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili), sconvolta dal ritorno di Davide (Gabriel Garko), ex fidanzato di Laura e miglior amico di Enrico. La ricerca della verità su un passato doloroso riaccende vecchie passioni e porta alla luce segreti e verità nascoste, con l’aiuto del poliziotto Tommaso (Francesco Venditti) e di Viola (Giorgia Würth), migliore amica di Laura.

Le scenografie naturali, artistiche e urbane della fiction includono i comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone. “La fiction rappresenta una straordinaria promozione delle Marche su Canale 5 – ha affermato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission – Trenta maestranze locali hanno lavorato vicino casa, e oltre 250 persone tra attori, comparse e figurazioni speciali hanno contribuito a una produzione con importanti ricadute economiche sul territorio”.