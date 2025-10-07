A Vibo. la cultura porta anche la firma di Sonia Demurtas

Vibo Valentia – Con questo articolo voglio parlare di una donna che nella sua Vibo è presente da qualche anno, una donna che ha aperto una finestra nel panorama culturale, Sonia Demurtas, una critica d’arte contemporanea molto apprezzata, inoltre è presidente dell’ Accademia di Arte e Poesia “Fior di Loto”, Associazione da lei voluta e fondata, che opera da diversi anni su tutto il territorio nazionale. Una Associazione che tiene alto il valore della poesia e dell’arte attraverso prestigiose iniziative e concorsi indetti a cadenza periodica, manifestazione e mostre d’arte che hanno sempre richiamato e richiamano, poeti e artisti da ogni parte d’Italia e oltre. Concorsi in cui i vincitori sono premiati con creazioni uniche di prestigiosi artigiani della zona che in questo modo acquistano maggiore visibilità e ulteriore pubblicità.

Nel 2023 le viene conferito dalla Federazione Fidapa sezione Vibo Valentia il premio “Arte e cultura Donna” per la sua attività di organizzatrice di eventi ed anche come poeta, perché Sonia Demurtas scrive poesie da sempre. Nel dicembre 2024 viene premiata dall’ Associazione Nostos , per la sua attività di divulgazione dell’arte e della poesia, ha inoltre ricevuto vari riconoscimenti dai Maestri del lavoro della Calabria come eccellenza del territorio per il suo lavoro di Editrice. Poetessa, scrittrice, editrice e critica d’arte, pittrice e maestra d’Arte con specializzazione in arte della ceramica, Studiosa di storia dell’arte con una particolare predisposizione non solo sulle opere degli artisti ma ama indagare e conoscere la loro storia, le radici profonde che spingono a fare arte, si è sempre dedicata a portare avanti il bello delle cose, il termine “bellezza” è riferito a varie dimensioni, dalla natura prima, all’essere umano e alle sue opere poi, pensiamo ai grandi capolavori realizzati nel corso della storia, la bellezza, dice Sonia Demurtas; è arte, la bellezza è poesia, la bellezza nasce da una bella anima e va esternata al mondo attraverso le sue creazioni… Se prima di tutto la bellezza è una realtà di cui prendersi cura, diventa poi una realtà che gli esseri umani stessi possono seminare, fare arte è dunque creare bellezza, fare vibrare il cuore e riempirlo di pace mentre si contemplano le opere del passato e del presente.