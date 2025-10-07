A Vibo. la cultura porta anche la firma di Sonia Demurtas
Vibo Valentia – Con questo articolo voglio parlare di una donna che nella sua Vibo è presente da qualche anno, una donna che ha aperto una finestra nel panorama culturale, Sonia Demurtas, una critica d’arte contemporanea molto apprezzata, inoltre è presidente dell’Accademia di Arte e Poesia “Fior di Loto”, Associazione da lei voluta e fondata, che opera da diversi anni su tutto il territorio nazionale. Una Associazione che tiene alto il valore della poesia e dell’arte attraverso prestigiose iniziative e concorsi indetti a cadenza periodica, manifestazione e mostre d’arte che hanno sempre richiamato e richiamano, poeti e artisti da ogni parte d’Italia e oltre. Concorsi in cui i vincitori sono premiati con creazioni uniche di prestigiosi artigiani della zona che in questo modo acquistano maggiore visibilità e ulteriore pubblicità.
Nel 2023 le viene conferito dalla Federazione Fidapa sezione Vibo Valentia il premio “Arte e cultura Donna” per la sua attività di organizzatrice di eventi ed anche come poeta, perché Sonia Demurtas scrive poesie da sempre. Nel dicembre 2024 viene premiata dall’Associazione Nostos, per la sua attività di divulgazione dell’arte e della poesia, ha inoltre ricevuto vari riconoscimenti dai Maestri del lavoro della Calabria come eccellenza del territorio per il suo lavoro di Editrice. Poetessa, scrittrice, editrice e critica d’arte, pittrice e maestra d’Arte con specializzazione in arte della ceramica, Studiosa di storia dell’arte con una particolare predisposizione non solo sulle opere degli artisti ma ama indagare e conoscere la loro storia, le radici profonde che spingono a fare arte, si è sempre dedicata a portare avanti il bello delle cose, il termine “bellezza” è riferito a varie dimensioni, dalla natura prima, all’essere umano e alle sue opere poi, pensiamo ai grandi capolavori realizzati nel corso della storia, la bellezza, dice Sonia Demurtas; è arte, la bellezza è poesia, la bellezza nasce da una bella anima e va esternata al mondo attraverso le sue creazioni… Se prima di tutto la bellezza è una realtà di cui prendersi cura, diventa poi una realtà che gli esseri umani stessi possono seminare, fare arte è dunque creare bellezza, fare vibrare il cuore e riempirlo di pace mentre si contemplano le opere del passato e del presente.
Nel corso del tempo Sonia Demurtas ha recensito centinaia di artisti e poeti, catalogando le loro opere, in cataloghi a colori di prestigio, in tanti i libri e le antologie da lei curati e ideati, ha organizzato innumerevoli mostre ed eventi di prestigio, concorsi di poesia e arte, che hanno fatto la storia, Spadafora, Michele Affidato, Onofrio La Leggia, Tonino Gaudioso, sono solo alcuni dei nomi che hanno dato un immagine ai premi dei suoi concorsi. La Demurtas è stata protagonista di attività artistico culturali di alto livello, finalizzate alla valorizzazione ed alla promozione di artisti che segue e sostiene con l’obiettivo di valorizzarne l’immagine artistica in un percorso continuo di crescita professionale, potremmo definirla “una mecenate dei nostri tempi”. Due i suoi libri personali più importanti: Oltre L’Amore e Todo El Amor tradotto in lingua argentina con il quale si classifica al primo posto al concorso “La finestra eterea” ( Modena). il volume catalogo Genesis ; le nuove frontiere dell’Arte. Tra i volumi più importanti che fanno parte della collezione più prestigiosa creata fino ad oggi ricordiamo “Artisti e Poeti del terzo millennio” giunto alla quinta edizione ma in una veste che si rinnova ogni anno, tra i più importanti la selezione “Albo d’Oro” e “Platinum” con artisti e poeti di fama nazionale e internazionale. Un altro bel lavoro editoriale lo ha iniziato nel 2018 creando per gli artisti della sua associazione o per chi volesse parteciparvi il “Calendario Artistico Poetico”, un compagno di viaggio della durata di 12 mesi che mette in risalto, per ogni mese, opere di artisti e poeti, in una continua danza di bellezza e poesia, un calendario che gli artisti possono eventualmente omaggiare gli amici pubblicizzandosi con le loro opere. Rino LoGiacco