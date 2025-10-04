A Terni il debutto del Movielife Film Festival: tra i giurati Yvonne Sciò e Giuseppe Bonifati, in gara cortometraggi da tutto il mondo

È stato presentato il programma della prima edizione del Movielife Film Festival, in programma fino al 25 ottobre tra il Borgo Arti Collescipoli e la Biblioteca Comunale di Terni. Una nuova rassegna che unisce cinema, arte e formazione, con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro e confronto tra professionisti, artisti, studenti e pubblico. Il festival si apre con la proiezione del corto Il progetto di Laura, curato dall’Associazione Amici di Pietro per Collescipoli, e con il vernissage di Assoluti d’Ombra, evento ideato dall’artista Tatiana Morbidi e curato dall’Associazione Culturale Thyrus.

Nel corso della rassegna sono previste proiezioni, mostre, laboratori e masterclass dedicate al linguaggio cinematografico, alla fotografia, al trucco per il cinema e alla recitazione. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e agli studenti, con la partecipazione di professionisti come Cinzia Broccucci, Francesco Francia e Nicolas Porcelli. Tra gli appuntamenti più attesi anche la mostra Figurazione Senza Tempo – Fabrizio Borelli / Contagion – Metafotografie 2013/2021, composta da trenta tavole che rappresentano un viaggio nella metafotografia contemporanea.

In concorso quindici cortometraggi provenienti da Italia, Stati Uniti, Francia, Belgio, Svizzera, Germania e Portogallo. Tra i titoli spiccano A Better Half di Marco Calvani, con il premio Oscar Marisa Tomei, Test Drive con George Gallagher, interprete della serie 1923, Pelican con Nicolas Porcelli, Kasteel con Annick Van Couwenberghe e Davos, satira sul potere firmata Knight TV.

A giudicare le opere sarà una giuria di grande rilievo composta da Giuseppe Bonifati, attore visto in All the Money in the World di Ridley Scott, Ferrari di Michael Mann e nella docuserie The Saints di Martin Scorsese; Paolo Maria Spina, produttore della Revolver Film, con il film From Ground Zero entrato nella shortlist degli Oscar; Nicole Muji, fondatrice del French Riviera Film Festival di Cannes; e Yvonne Sciò, attrice e regista dei documentari Womeness e 7 Women.

La giornata conclusiva, il 25 ottobre, vedrà la premiazione dei cortometraggi vincitori, la consegna degli attestati delle masterclass e dei cataloghi delle mostre, oltre a performance musicali, momenti teatrali e una sfilata ispirata al cinema che accompagneranno il Movie Party finale. La votazione dei film rifletterà la doppia anima del festival: accanto alla giuria tecnica, infatti, una giuria popolare online potrà esprimere le proprie preferenze attraverso il portale www.mauxa.com/movielifefestival, contribuendo all’assegnazione dei riconoscimenti per miglior regia, attore, attrice, sceneggiatura, colonna sonora e fotografia.

Il Movielife Film Festival, organizzato dall’Associazione Amici di Pietro in collaborazione con il portale Mauxa.com, Argo s.c.a.r.l., l’Associazione Thyrus e BAC – Borgo Arti Collescipoli, punta a imporsi come nuovo appuntamento annuale nel panorama cinematografico italiano, capace di valorizzare il territorio ternano e di promuovere la creatività e l’innovazione nel campo del cinema e delle arti visive.