Natale, tempo di bontà? A Napoli il cuore batte più forte

Ogni anno, puntuale come le luminarie che accendono le strade e il profumo dei dolci tipici che invade le case, ritorna la domanda: a Natale siamo davvero tutti più buoni? Una frase che si ripete come un mantra, tra spot pubblicitari, film strappalacrime e messaggi d’auguri. Ma quanto c’è di vero in questa convinzione? Per scoprirlo siamo andati a Napoli, città dal cuore grande e dallo spirito autentico, dove il Natale è un rito collettivo che mescola fede, tradizione e umanità.

Passeggiando per Spaccanapoli, il centro pulsante della città antica, si avverte un’atmosfera diversa, un calore che va oltre le luci e le decorazioni. I presepi prendono vita tra le botteghe di San Gregorio Armeno, dove gli artigiani lavorano senza sosta per creare pastori e scenette che mescolano sacro e profano. “A Natale la gente torna più sensibile, si ferma a guardare, a riflettere – racconta Antonio, artigiano presepista da tre generazioni – È come se si aprisse il cuore, anche solo per pochi giorni”.

Nel quartiere della Sanità, tra i più popolari e ricchi di storia, le iniziative solidali si moltiplicano. Donne e uomini si mobilitano per offrire un pasto caldo a chi non ha nulla, raccolgono giocattoli per i bambini meno fortunati, organizzano tombolate nei cortili per non lasciare solo nessuno. “A Napoli la bontà non è solo natalizia, ma è vero che a dicembre esplode come un fuoco d’artificio” commenta Maria, volontaria di una mensa sociale. “C’è più attenzione verso l’altro, come se per un attimo dimenticassimo la frenesia del quotidiano per riscoprire l’umanità”.

Eppure, non tutti sono d’accordo. “Siamo più buoni o solo più ipocriti?” si chiede Luca, studente universitario. “Basta aspettare gennaio e tutto torna come prima. Forse è solo una maschera di stagione”. Un pensiero condiviso anche da chi, pur apprezzando lo spirito natalizio, teme che la bontà di dicembre sia troppo legata al consumismo e alle apparenze. “Facciamo regali per obbligo, aiutiamo per sentirci migliori. Ma se poi dimentichiamo i problemi degli altri per il resto dell’anno, che senso ha?” riflette Giulia, insegnante di scuola media.

La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. A Natale forse non diventiamo tutti più buoni, ma qualcosa cambia davvero. Magari si allenta la tensione, si risvegliano emozioni sopite, si tende una mano con meno diffidenza. Napoli, con la sua umanità schietta e profonda, ci mostra che la bontà non è un gesto eccezionale, ma uno stile di vita che può – e deve – esistere anche al di fuori del periodo natalizio.

“Qui siamo abituati a convivere con il dolore e la bellezza, con la miseria e la generosità – conclude padre Carmine, parroco del centro storico – A Natale questa dualità si amplifica. Forse non diventiamo più buoni, ma ci ricordiamo di esserlo, almeno per un po’. E anche questo ha un valore”.