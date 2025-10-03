Monaco. È morto Remo Girone, indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra

Lutto nel mondo del cinema e della televisione: è morto all’improvviso nella sua casa di Monaco l’attore Remo Girone, aveva 76 anni. A renderlo celebre al grande pubblico fu soprattutto il ruolo del “cattivo” Tano Cariddi nello sceneggiato televisivo La Piovra, in onda sulla Rai negli anni Ottanta e Novanta. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie, l’attrice Vittoria Zinny, con la quale condivideva la vita da tempo.

Girone aveva alle spalle una lunga carriera teatrale, segnata dall’incontro con il regista Luca Ronconi, con il quale portò in scena grandi classici, da Shakespeare a Čechov.

Il successo popolare arrivò nel 1987, quando entrò nel cast della terza serie de La Piovra. Il suo personaggio, il boss mafioso Tano Cariddi, divenne uno dei più iconici della fiction italiana, tornando anche nelle stagioni successive e imprimendo nell’immaginario collettivo il volto e l’interpretazione di Girone.

Con lui se ne va uno dei volti più intensi e riconoscibili del teatro e della televisione italiana.