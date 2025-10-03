CERTAMEN “VERBUM JUSTITIAE” – ROMA, 8 OTTOBRE 2025
ROMA -Martedì 8 ottobre 2025, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la prestigiosa Sala ISMA del Senato della Repubblica (Piazza Capranica 72, Roma), si terrà la cerimonia di premiazione del Certamen “Verbum Justitiae”, un evento dedicato all’eccellenza nel mondo della giustizia, della cultura e della formazione.
L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali, accompagnati dalla proiezione del video dell’inno eseguito dal coro dell’Accademia lirica Santa Croce di Trieste, diretto dal M° Alessandro Svab, con il M° Fabio Zanin al pianoforte. Seguiranno gli interventi delle Autorità, tra cui la Senatrice Tilde Minasi e la Presidente di VerbumlandiArt Aps, Regina Resta. Modereranno la dott.ssa Maria Pia Turiello e l’Avv. Mirella Cristina.
Premiazioni Istituzionali
Madrina d’onore del Premio è la Sen. Tilde Minasi. Il Comitato Scientifico è composto dagli Avv. Massimo Rossi, Mirella Cristina ed Eugenio Bisceglia.
Premi alla Carriera
- Giustizia Minorile: Dott.ssa Angela Annese, Presidente della Corte di Appello di Firenze fuori ruolo
- Giustizia Penale: Dott.ssa Serenella Maria Siriaco, già presso la Corte d’Appello di Napoli, il giudice più giovane d’Italia
- Diritto Penale: Prof. Leonardo Mazza, Emerito di Diritto Penale
- Procedura Penale: Prof. Giorgio Spangher, Emerito di Procedura Penale
Premi di Categoria
- Magistratura: Dott.ssa Claudia Caramanna, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo
- Giovane Avvocatura: Avv. Francesco Bisceglia, civilista esperto di nuove tecnologie
- Giudici Onorari: Dott. Attilio Balestrieri, Giudice onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Roma
- Professori Universitari:
- Prof. Giovanni Cordini, ordinario di Diritto amministrativo, Università di Pavia
- Prof. Giuliano Scarselli, ordinario di Procedura civile, Università di Siena
- Prof. Stefano Pagliantini, ordinario di Diritto civile, Università di Firenze
Premi d’Eccellenza per Settore
- Giustizia Penale: Dott. Sergio De Nicola, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari
- Giustizia Civile: Dott. Francesco Lupia, Giudice per le esecuzioni civili presso il Tribunale di Tivoli
- Giustizia Amministrativa: Avv. Isabella Maria Stoppani, esperta in diritto amministrativo
- Tutela delle Fasce Deboli: Avv. Marina Meucci, specialista in diritto di famiglia
- Settore Ambientale: Prof. Luigi Cerciello Renna, Direttore Appalti e Affari Societari Acquedotto Lucano, docente di legislazione ambientale
- Protezione Dati – Antitrust: Prof. Pierluigi Congedo, esperto in diritto antitrust e sicurezza dei dati presso la Luiss
- Progettazione e Coordinamento: Avv. Federico Gentilini, docente e Presidente Premio EDUCALS
Giovani Studiosi e Talenti Emergenti
Particolare rilievo avrà la presentazione del progetto “VerbumYoung – Giovani studiosi in crescita” dell’Associazione VerbumlandiArt Aps, un’iniziativa culturale che promuove creatività, inclusione e talento tra le nuove generazioni.
I giovani protagonisti saranno:
- Gabriele Garofalo, Alfiere del Lavoro, studioso di Christian and Classical Reception Studies
- Diletta Galeota, 24 anni, studentessa di giurisprudenza, campionessa di equitazione a livello nazionale e internazionale
- Enrico Aru, studente di Storia, Territorio e società globale presso l’Università Roma Tre
Infine, tra le giovani promesse musicali, si esibiranno i pianisti Chiara e Francesco Policaro, vincitori di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali