Dora Romano lancia un appello alla sinistra italiana: “Unità e impegno reale, non poltrone”

La popolare attrice Dora Romano in un post sul suo profilo facebook ha rivolto un accorato appello a ciò che definisce “ciò che resta della sinistra” in Italia, invitando i leader e gli esponenti progressisti a superare divisioni e interessi personali.

“Lasciate perdere quei due criptofascisti di Renzi e Calenda e unite le forze davvero progressiste e illuminate, che sono sicura ci sono, uomini e donne di cultura e sensibilità politica vera. Ma unitevi sul serio, senza parteggiare per poltrone e potere. Fate davvero qualcosa di sinistra, ma fatelo!”, ha dichiarato Romano sui suoi canali social.

Con queste parole, l’attrice sottolinea la necessità di un rinnovamento della sinistra italiana basato su valori concreti e sulla partecipazione attiva, invitando a mettere da parte le logiche di carriera e leadership.