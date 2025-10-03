Paravati di Mileto: fede, memoria e speranza in un paese che guarda al futuro

Paravati non è solo una frazione del comune di Mileto, ma un luogo che intreccia storia, fede e identità. Situata tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, a pochi chilometri dall’antica sede normanna di Ruggero, dalla Curia vescovile millenaria di Mileto e dal porto di Gioia Tauro, questa piccola comunità custodisce una memoria viva fatta di sacrifici e speranze.

I suoi vicoli raccontano ancora oggi le privazioni del Novecento, la povertà contadina e l’emigrazione che ha spinto tanti giovani a lasciare il paese. Eppure, da quel dolore è nato un cammino di fede e resilienza che ha trovato il suo fulcro nella figura della Serva di Dio Natuzza Evolo, mistica di fama internazionale, e nella grande chiesa del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, da lei voluta per ispirazione della Vergine. Un santuario che ogni giorno accoglie pellegrini provenienti da tutta Italia in cerca di conforto e spiritualità.

Paravati vive oggi sospesa tra la nostalgia delle partenze e la fiducia in un futuro migliore. È un paese che respira tra gli uliveti e le colline, tra i suoni del vento e le preghiere dei suoi abitanti, che non smettono di coltivare la speranza. Qui si avverte la forza di una comunità che, pur ferita dall’emigrazione e dalle difficoltà economiche, mantiene viva la propria identità contadina e il legame con la fede.

Dagli appunti del cronista Vincenzo Varone, emerge il ritratto di un luogo che continua a testimoniare la spiritualità semplice e autentica del popolo calabrese. Una realtà che non smette di raccontare sé stessa, sospesa tra tradizione, dolore e incrollabile speranza.

I precedenti lavori dell’autore – Studio 45, La perenne attesa e Il disegno celeste (Libritalia Edizioni) – confermano la sua attenzione ad una Calabria che resiste, che prega e che continua a credere.

