USIM: Gratuità del trasporto pubblico locale in Puglia per il personale del comparto Difesa e Sicurezza – Appello al consigliere regionale Antonio Scalera, Vicepresidente della V^ Commissione

Riceviamo e pubblichiamo la nota USIM. Nella giornata di ieri, l’Unione Sindacale Italiana Marina, ha avuto il piacere di incontrare, presso lo studio dell’avvocato dell’associazione Stefano Caffio, il consigliere regionale Antonio Scalera, Vicepresidente della V^ Commissione del Consiglio Regionale della Puglia, per discutere alcuni temi molto importanti, riguardanti il trasporto pubblico locale del personale militare e il personale delle forze dell’ordine.

Il consigliere, nelle sue funzioni di Vicepresidente della Commissione deputata ai trasporti nella Regione Puglia, ha garantito il suo impegno a portare avanti una proposta diretta a emendare la legge regionale 18/2002 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, prevedendo biglietti e abbonamenti gratuiti per i militari e poliziotti, sia in divisa sia in abiti civili.

I militari e i poliziotti, così come dimostrato quotidianamente, sacrificano la loro vita per la sicurezza della collettività. Da ultimo, il sacrificio del carabiniere che con il suo corpo ha bloccato i proiettili del malvivente, durante una rapina a Molfetta.

Il costo di questa iniziativa, minimo per le casse regionali, verrebbe ripagato da una maggiore presenza di militari e poliziotti a bordo dei mezzi pubblici, costituendo ciò di per sé un forte deterrente per coloro che siano eventualmente intenti a commettere reati o azioni illecite.