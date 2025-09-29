PAC 2000A Conad dona 92.700 euro all’Ospedale Annunziata di Cosenza: inaugurata la nuova “Casa Nascita”

Un contributo concreto per la salute di mamme e bambini. PAC 2000A Conad ha rinnovato il proprio sostegno all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza con una donazione di 92.700 euro, destinata all’acquisto di apparecchiature e arredi per il Dipartimento Materno-Infantile.

La cerimonia di consegna dell’assegno simbolico si è svolta oggi presso il presidio ospedaliero, alla presenza del commissario dell’Ao di Cosenza, De Salazar, del direttore relazioni esterne PAC 2000A Conad, Alessandro Meozzi, e del direttore Area Calabria di PAC 2000A, Pietro Provenzano.

La somma consentirà di dotare il reparto di strumenti fondamentali, tra cui un sistema di screening uditivo neonatale, un’incubatrice adatta al trasporto e alla risonanza magnetica e un posizionatore ecografico neonatale con braccio guida.

Nell’occasione è stata anche inaugurata la nuova “Casa Nascita”, uno spazio innovativo e accogliente all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia, pensato per accompagnare le donne in un’esperienza di parto rispettosa della naturalità del processo e della libertà di scelta: sarà infatti possibile optare per il parto in acqua o altre modalità alternative.

Negli ultimi quattro anni le donazioni di PAC 2000A Conad all’ospedale hanno superato i 330.000 euro, contribuendo alla creazione di ambienti umanizzati e all’acquisto di macchinari per il reparto pediatrico.

“Siamo orgogliosi di continuare a sostenere l’Ospedale Annunziata e il suo personale sanitario, che ogni giorno si dedica con professionalità e passione alla cura dei pazienti. Questa donazione rappresenta un impegno condiviso con i nostri clienti e soci, che dimostra come insieme sia possibile generare un impatto positivo reale sul territorio”, ha dichiarato Provenzano.

L’iniziativa rientra nel progetto solidale “I gesti d’amore si fanno sentire”, promosso lo scorso anno nei punti vendita Conad, che ha visto la partecipazione attiva dei clienti attraverso l’acquisto di campanelle Disney realizzate in plastica riciclata.

PAC 2000A Conad è parte del più ampio programma nazionale avviato da Conad nel 2021 a sostegno dei progetti pediatrici negli ospedali italiani. In quattro anni sono stati raccolti complessivamente 8 milioni di euro, destinati a migliorare la qualità delle cure e la vita dei bambini ricoverati.