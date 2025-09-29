Dora Romano nei pani della Zia in Cagnàz, la nuova serie crime diretta da Alessandro Roia con Guido Caprino

Sono iniziate a Rimini e in provincia le riprese di Cagnàz, la nuova serie crime diretta da Alessandro Roia, che vede protagonista Guido Caprino affiancato da un cast di primo piano. Tra i volti più attesi spicca Dora Romano, attrice di grande talento che interpreterà uno dei personaggi centrali della storia.

Nella serie, infatti, Dora Romano veste i panni di Maria Caterina Picciaferro, detta la Zia: un ruolo di spessore che la vede nei panni di una spietata boss della ’Ndrangheta, figura enigmatica e potente destinata a diventare la principale ossessione dell’ispettore Marco Cagnani (Cagnàz), interpretato da Caprino. La resa dei conti tra i due personaggi è annunciata come uno degli snodi narrativi più intensi.

Prodotta da Rai Fiction e Garbo Produzioni con la collaborazione di Rai Com e il sostegno della Regione Emilia-Romagna Film Commission, Cagnàz si compone di otto episodi da 50 minuti ciascuno. Il progetto, ideato da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, racconta le indagini di un poliziotto anticonformista, che vive sulla sua barca con il cane Bobmarley e conosce ogni segreto della Riviera romagnola.

Accanto a Caprino e Romano, nel cast anche Eugenio Franceschini e Sergio Romano. La serie mescola azione, ironia e atmosfere noir, con uno sguardo profondo sull’umanità dei personaggi e sul contrasto tra la magia felliniana della città e l’ombra della criminalità organizzata.

Con la presenza di Dora Romano nel ruolo di la Zia, Cagnàz si annuncia come una delle produzioni più attese della prossima stagione televisiva.