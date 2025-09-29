Dolciaria Monardo di Soriano Calabro porta le eccellenze calabresi ad Anuga 2025 di Colonia
La Dolciaria Monardo Srl, storica realtà di Soriano Calabro, sarà tra i protagonisti di Anuga 2025, la più importante fiera internazionale dedicata al food & beverage, in programma a Colonia dal 4 all’8 ottobre.
L’azienda calabrese presenterà al pubblico internazionale le proprie specialità dolciarie, frutto di una tradizione artigianale radicata e di una costante ricerca della qualità. Un patrimonio di gusto che racconta la passione e la creatività del territorio vibonese, pronto a confrontarsi con le eccellenze provenienti da tutto il mondo.
I prodotti Monardo troveranno spazio nella Hall 11.2 – Stand C008-D009, Postazione 3, offrendo ai buyer e agli operatori del settore l’occasione di scoprire da vicino l’autenticità e l’innovazione che contraddistinguono il marchio.
La partecipazione ad Anuga rappresenta per la Dolciaria Monardo non solo un’opportunità di crescita e consolidamento sui mercati esteri, ma anche un momento di orgoglio per la Calabria, che attraverso le sue imprese continua a farsi ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.