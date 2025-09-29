Marche, Acquaroli rieletto: il centrodestra conferma la leadership regionale

Francesco Acquaroli conferma la sua guida delle Marche, superando il 51% dei voti e battendo l’ex sindaco di Pesaro ed europarlamentare del Pd Matteo Ricci, sostenuto da centrosinistra e M5S, fermo poco sopra il 45%. Ricci ha riconosciuto la sconfitta e ha chiamato Acquaroli per congratularsi, sottolineando come i marchigiani abbiano scelto la continuità, nonostante le difficoltà emerse in campagna elettorale.

La vittoria di Acquaroli viene accolta con soddisfazione dalla premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che sui social ha commentato: “Premiato il buon lavoro”.

L’affluenza finale si è attestata al 50,01%, in calo di quasi 10 punti rispetto al 2020, quando aveva votato il 59,7% degli elettori.

Sul fronte nazionale, il successo nelle Marche rappresenta un segnale positivo per il Governo Meloni, confermando la fiducia dei cittadini verso il centrodestra.

Parallelamente, in Valle d’Aosta l’affluenza definitiva è stata del 62,9%, con i primi dati che indicano una forte affermazione dell’Union Valdôtaine e una crescita del centrodestra.