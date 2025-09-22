Calanna celebra le Giornate Europee del Patrimonio con una visita ai musei e un convegno sull’albero della melacotogna

Calanna si prepara a vivere una giornata speciale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Domenica 28 settembre, alle ore 10:00, è in programma un doppio appuntamento culturale che unisce la storia archeologica e le tradizioni contadine del territorio.

Il percorso prenderà avvio dal Museo Archeologico con una visita guidata curata dalla Pro Loco di Calanna dal titolo “L’Enkolpion in bronzo con steatite verde e incisione di San Giorgio”. Un reperto prezioso che testimonia le radici bizantine del borgo.

Successivamente, l’iniziativa si sposterà al Museo della Cultura Contadina, dove si terrà il convegno “L’albero della melacotogna, frutto antico”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Calanna, Domenico Romeo, interverranno la dottoressa Teresa Forti, membro della Commissione Pari Opportunità del Comune, e il professor Rosario Previtera, agronomo ed EU Climate Pact Ambassador. L’evento si concluderà con la piantumazione di giovani alberi di melacotogna, simbolo di identità e continuità con il passato.

Il punto di incontro è fissato in contrada Ronzo di Calanna. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le 24 ore precedenti sul sito ufficiale www.byzantineroute.com.

L’iniziativa rientra nell’itinerario “Paesaggi culturali bizantini del Mediterraneo”, promosso dall’associazione Bria (Byzantine Route International Association) e patrocinato dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dal Comune di Calanna e da numerosi enti culturali e istituzionali italiani ed europei.