MazdaRadio.fm: la prima radio al mondo con brani da 70 secondi

Nasce da un’intuizione semplice ma rivoluzionaria MazdaRadio.fm, la nuova emittente che cambia il modo di vivere la musica grazie al format esclusivo Only Short Music. Si tratta della prima radio al mondo a trasmettere soltanto brani con durata massima di 70 secondi: un concentrato di emozione e ritmo, in cui ogni secondo conta.

Il progetto è sostenuto da Mazda, ideato da Roby Pinna e realizzato dalla società Radio Personalizzata di Genova in collaborazione con AD Hoc Media di Milano. L’obiettivo è proporre un’esperienza di ascolto unica, capace di adattarsi ai tempi frenetici della vita quotidiana senza rinunciare alla qualità.

“La musica oggi è ovunque, ma il tempo per ascoltarla davvero è sempre meno. Abbiamo voluto creare uno spazio dove ogni istante ha valore”, spiega Roby Pinna, ideatore del format.

La programmazione di MazdaRadio.fm alterna successi virali e radiofonici a nuove tendenze musicali, editate artigianalmente — senza ricorso all’intelligenza artificiale — per garantire autenticità e cura. La selezione include anche brani italiani, a sottolineare l’anima Made in Italy del progetto.

Il format ha già conquistato importanti inserzionisti nazionali e internazionali, segno di una scommessa che guarda al futuro e intercetta i linguaggi del presente.

MazdaRadio.fm è disponibile all’indirizzo mazdaradio.fm e tramite l’app ufficiale gratuita su Google Play e Apple Store.