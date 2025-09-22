USIM: “Onore e merito al personale della Guardia Costiera di Augusta”

Sequestrati oltre 4 kg di cocaina sulla Statale 114

La Segreteria Nazionale dell’USIM (Unione Sindacale Italiana Marina) ha diffuso una nota stampa con cui esprime “onore e merito” al personale della Guardia Costiera di Augusta per il sequestro di oltre quattro chilogrammi di cocaina. Un’operazione definita “straordinaria”, che rischiava di passare sotto silenzio nel frastuono mediatico quotidiano.

Il rinvenimento è avvenuto nei giorni scorsi lungo la Strada Statale 114 “Orientale Sicula”, dove la sostanza stupefacente era stata nascosta oltre il guardrail. Un vero e proprio “carico di morte”, come lo definisce USIM, pronto a essere immesso sul mercato ma intercettato grazie all’occhio vigile e al tempestivo intervento dei militari della Capitaneria di Porto.

Nella nota, la Segreteria sottolinea come simili operazioni non abbiano solo una valenza giudiziaria, ma anche simbolica: dimostrano che la Guardia Costiera, oltre a essere impegnata nel soccorso in mare e nella tutela dell’ambiente, è in grado di garantire sicurezza e protezione sul territorio.

USIM ricorda inoltre che il Corpo supporta regolarmente l’Autorità Giudiziaria in delicate inchieste, segno di competenza e affidabilità, e rilancia un appello alla politica affinché la Guardia Costiera venga riconosciuta a pieno titolo come forza di polizia.

“L’episodio di Augusta – conclude la Segreteria – deve avere il giusto risalto mediatico e i militari protagonisti dell’operazione meritano un riconoscimento premiale. Hanno tolto dalla strada un ingente quantitativo di stupefacente, restituendo sicurezza alla collettività. Onori e merito, dunque, ai colleghi della Capitaneria di Porto di Augusta: esempio di dedizione, coraggio e straordinaria professionalità al servizio del Paese”.