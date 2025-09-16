L’FcCrotone sottoposta a amministrazione giudiziaria, il comunicato della società tramite il suo avvocato Francesco Verri

La società pitagorica FcCrotone, al sopraggiungere della notizia di essere stata sottoposta a amministrazione giudiziaria per dodici mesi, attraverso il suo legale Francesco Verri comunica:

Esamineremo con cura il provvedimento provvisorio del Tribunale di Catanzaro e ci prepariamo per l’udienza prevista per la sua discussione in programma il 13 ottobre. Registriamo che non si tratta affatto di un provvedimento punitivo: la misura è stata adottata perché l’autorità Giudiziaria ritiene che l’Fc Crotone abbia subito il potere di intimidazione della “ndrangheta e non ipotizza, neanche lontanamente, complicità o convivenza della società, dei suoi soci o dei suoi dirigenti e collaboratori. L’Fc Crotone collaborerà attivamente con gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale per proseguire le proprie attività nell’interesse della società, dei tifosi e in generale dello Sport.