Due talenti emergenti alla fase finale di Primo Passo per Sognare 2025

La musica come passione, riscatto e sogno da realizzare. È con questo spirito che due artisti, provenienti da percorsi diversi ma accomunati dalla stessa determinazione, si preparano a calcare il palcoscenico della fase finale della kermesse nazionale Primo Passo per Sognare 2025.

Emanuele Spaziani, nato a Tivoli il 2 giugno 1998 e residente a Guidonia (RM), è un giovane cantautore che ha iniziato il suo percorso artistico a soli 12 anni, studiando trombone con la banda musicale della sua città. Dopo 11 anni di esperienza bandistica, la passione per il canto lo ha spinto a intraprendere una nuova strada, fatta di studio, dedizione e sacrifici. Ha iniziato a comporre brani originali, fino a produrre con grande soddisfazione il suo primo inedito, dal titolo “Ghiaccio”. Ora è pronto a portare il suo talento sul palco della competizione nazionale, con la speranza di conquistare pubblico e giuria.

Accanto a lui ci sarà Fortunato Salvadore, nato ad Aigle (Svizzera) il 1° giugno 1970, ma cresciuto a Santa Lucia del Mela (ME). Fin da bambino ha mostrato una naturale predisposizione per il canto e il ballo, che però non ha potuto coltivare a causa delle vicende familiari. Una giovinezza complessa lo ha portato ad affrontare momenti difficili, ma anche a intraprendere un percorso di rinascita. Dopo esperienze come cameraman e conduttore televisivo, ha ritrovato nella musica la sua vera dimensione. Dal 2003 partecipa a concorsi canori e compone i propri brani, iscrivendosi alla SIAE. Oggi vive a Torregrotta (ME), dove si esibisce come artista di piano bar e nelle piazze siciliane. La sua partecipazione a Primo Passo per Sognare 2025 rappresenta un ulteriore traguardo nel suo cammino artistico.

Due storie diverse, ma unite dalla forza della musica. La finale della kermesse si preannuncia un appuntamento carico di emozioni, in cui Spaziani e Salvadore proveranno a trasformare i loro sogni in realtà.