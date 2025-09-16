A Vibo Valentia il 26 settembre la presentazione di “Io credo” di Domenico Nardo edito da Libritalia

Sarà la prestigiosa cornice di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia ad accogliere, venerdì 26 settembre 2025 alle ore 18:30, la prima presentazione del nuovo libro di Domenico Nardo dal titolo “Io credo”, edito da Libritalia. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali e l’introduzione di Simona Toma, direttrice editoriale di Libritalia, e di Enrico Buonanno, fondatore della casa editrice e promotore della cultura spirituale e identitaria calabrese.

A dialogare con l’autore interverranno due ospiti d’eccezione: mons. Giuseppe Fiorillo, voce autorevole della Chiesa calabrese, e il prof. Pino Cinquegrana, antropologo e studioso delle dinamiche culturali e religiose del Mediterraneo.

Nel corso della serata saranno letti alcuni brani poetici tratti dal volume e verrà dato spazio agli interventi del pubblico, favorendo un clima di riflessione e condivisione.

“Io credo” si presenta come un autentico cammino spirituale in versi e prosa: una raccolta che intreccia poesie di ispirazione religiosa già apparse in precedenti opere di Nardo (Un raggio di Sole, Amarsi per Amare, A tu per tu) con liriche inedite, pensate per accompagnare il lettore in una profonda meditazione sulla fede.

I temi centrali dell’opera toccano la ricerca di Dio, il dialogo interiore con la propria parte spirituale e un messaggio universale, rivolto non solo ai credenti ma anche a chi dubita, a chi cerca e persino a chi non si è mai interrogato sulla fede. A riassumere lo spirito del volume è la frase chiave scelta dall’autore:

“A chi crede, a chi dubita, a chi cerca la fede e a chi non l’ha mai cercata o trovata, auguro un buon cammino”.