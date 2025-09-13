Melicucco – Presentato il libro di Pasquale Napoli “Quarantaquattro Avanti e oltre sul Cammino di Santiago

Melicucco – Nella serata del 12 settembre 2025 presso la Casa Canonica di Melicucco abbiamo trascorso un’ora piacevole immergendoci nella cultura, intesa come racconto, un racconto che vede protagonista Pasquale Napoli, un giovane melicucchese, che lavora come ingegnere a Milano. Anche lui come molte altre migliaia di persone ha intrapreso l’antico cammino di Santiago di Compostela, ha scelto quello francese, il più lungo della storia dei cammini Giacobei , il quale inizia con la prima tappa da Saint Jean Pied de Port in terra francese, si sale a 1450 metri d ialtitudine sui Pirenei e si scende a Roncisvalle in Spagna. Quello che come gli altri cammini porta presso la tomba dell’ Apostolo Giacomo il Maggiore presso Campostela . Ha voluto me, Rino Rosario Logiacco, per la presentazione del libro in quanto anch’io nel 2016 ho intrapreso lo stesso cammino, probabilmente con uno spirito diverso, perché ognuno di noi fa il proprio cammino.

In questo libro che ha dato il titolo “Quarantaquattro avanti e oltre sul cammino di Santiago”, lui descrive la sua esperienza tappa dopo tappa, un esperienza spirituale, un’esperienza di vita vissuta con altri Pellegrini, un percorso che in ognuno di noi lascia un segno particolare, sia ricordi sia nell’esperienza vissuta, emozioni che si vivono con altri pellegrini, e ieri sera presso la casa canonica di Melicucco davanti ad una platea di persone abbiamo discusso proprio di questo, di emozioni vissute, del percorso che lui ha riportato sul libro, di quello che lui ha scritto dal suo punto di vista, e del Cammino di Santiago, ma sappiamo benissimo, sia io che Pasquale che tutto quello che si è vissuto anche se è trascritto su un libro, quell’emozioni, quella particolare vita fatta, giorno dopo giorno sul cammino, dove molte volte davanti a te hai il nulla, non è facile metterla su carta. La serata è scivolata serena suscitando emozioni tra i presenti, ringrazio di cuore tutti quelli che sono stati lì ad ascoltarci, a Domenico Nardo che su Radio Onda Verde mette in onda una trasmissione dal titolo Politicamente Scorretto … A Michele Cavallaro per le riprese di PianaTV .. al nostro parroco don Pasquale Galatà, il quale ha parlato ai microfoni anche della sua breve esperienza del cammino, al vice parroco don DonIgor Scalamandrè, giovane tra i giovani, i presenti hanno avuto modo di ascoltare anche l’intervento del cittadino Giovanni Bonarrigo il quale compiaciuto di aver letto il libro ha lodato i giovani, la sig. Carmela Demarzo ha voluto esprimere un suo parere sul libro, quindi ringraziamo loro ed a tutti coloro i quali sono rimasti fino all’ultimo ad ascoltarci .. Rino Logiacco